Роспотребнадзор контролирует ситуацию с неизвестным вирусом в Конго

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Роспотребнадзор пристально следит за развитием ситуации с заражением неизвестным вирусом в Демократической Республике Конго. По данным местных властей, жертвами заболевания стали уже более 140 человек.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В сети учреждений Роспотребнадзора создана специальная лабораторная база, функционируют референс-центры ведущих научных организаций, наготове штат подготовленных специалистов. Это позволяет своевременно выявлять риски и принимать необходимые меры реагирования. Работает система тщательного контроля за пассажирами, которые прибывают из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Неизвестное заболевание было выявлено в провинции Кванго в ДР Конго. Симптомы заражения вирусом схожи с проявлениями гриппа. Люди жалуются на высокую температуру и сильные головные боли. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ООН обеспокоена ситуацией и вместе с властями и медиками африканской республики работает над изучением новой болезни.
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Александр Бойцов