Роспотребнадзор: метапневмовирус не является новым вирусом, фиксируется ежегодно

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Метапневмовирус не является новым вирусом и ежегодно циркулирует среди населения. Об этом заявили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ. За 2024 год, как отмечается, в Татарстане выявили 226 случаев заболевания этим вирусом.
«Существует более 200 разновидностей респираторных вирусов. Метапневмовирус не является новым вирусом и ежегодно циркулирует среди населения республики в эпидемический сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций», — сообщили представители ведомства в беседе с «Татар-информом».Санитарные врачи отмечают, что симптомы метапневмовируса практически идентичны симптомам обычных ОРВИ, для защиты от них помогут такие же меры профилактики, как при гриппе.
Республиканский Роспотребнадзор советует регулярно и тщательно мыть руки с мылом, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, дезинфицировать и проветривать помещения, а также носить медицинские маски.
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