Роспотребнадзор назвал самые богатые витамином С продукты
В пресс-службе Роспотребнадзора назвали самые богатые витамином С продукты. Об этом пишет РИА Новости.
Продукты, наиболее богатые витамином С: шиповник, болгарский перец, чёрная смородина, облепиха, петрушка, укроп, помидоры, яблоки, ананасы, земляника, цитрусовые, киви, свежая капуста, зелёный горошек, зелёный лук, отварной картофель, пояснили в ведомстве. Уточняется, что витамин С наиболее уязвим к разрушению по сравнению с другими витаминами. Он чувствителен под воздействием высокой температуры, света и кислорода. Для сохранения витамина С рекомендуется хранить продукты в прохладном, тёмном месте, защищённом от кислорода, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В пресс-службе ведомства добавили, что витамин С выполняет важные функции в организме: он действует как мощный антиоксидант, помогает усваивать железо, защищает от бактериальных и вирусных инфекций, снижает утомляемость и поддерживает нормальное функционирование нервной системы. Кроме того, витамин С играет ключевую роль в образовании коллагена, который важен для здоровья кожи, костей, кровеносных сосудов, хрящей, зубов и дёсен. Он способствует заживлению ран и участвует в синтезе витамина Е, заключили в ведомстве.
