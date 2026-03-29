Роспотребнадзор оценил угрозу нового варианта коронавируса для России
Новый вариант коронавируса BA.3.2, также известного под названием «Цикада», пока не выявили в России. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что BA.3.2 относится к линии SARS-CoV-2 варианта «омикрон» и является более поздней ветвью линии BA.3, появившейся около четырех лет назад и не ставшей доминирующей. На этот подвариант обратили внимание из-за генетических отличий от других линий и заметных изменений в S-белке.
В связи с этим его рассматривают как вариант с потенциально повышенной способностью обхода иммунной защиты. Сведений о более тяжелом течении заболевания по сравнению с другими вариантами коронавируса на сегодняшний день нет.
Распространение BA.3.2 отслеживалось в разных странах. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, его фиксировали с ноября 2024-го по февраль 2026-го. В Европе он начал появляться с лета прошлого года.
В ведомстве добавили, что в настоящий момент продолжается молекулярно-генетический мониторинг COVID-19 по всей стране. По данным национальной базы VGARus, этот вариант в России не обнаружен. Роспотребнадзор держит ситуацию под контролем.
