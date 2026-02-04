Житель Новосибирска нашел плесень и слизь в соке из супермаркета

04 февраля 2026, 15:31

Фото: iStock/Volodymyr Kazhanov

В Новосибирске местный житель обнаружил плесень и слизь в пакетированном соке, приобретенном в одном из супермаркетов города. Предположительно, грибок мог попасть в продукт из-за нарушения целостности упаковки.





Покупатель рассказал, что из двух коробок одна была негерметично упакована, поэтому в ней и могла образоваться плесень.





«Одна упаковка оказалась нормальной, вторая — с плесенью и слизью. Новая фобия, теперь буду разрезать тетрапаки», — приводит слова мужчины Om1 Новосибирск.