Житель Новосибирска нашел плесень и слизь в соке из супермаркета
В Новосибирске местный житель обнаружил плесень и слизь в пакетированном соке, приобретенном в одном из супермаркетов города. Предположительно, грибок мог попасть в продукт из-за нарушения целостности упаковки.
Покупатель рассказал, что из двух коробок одна была негерметично упакована, поэтому в ней и могла образоваться плесень.
«Одна упаковка оказалась нормальной, вторая — с плесенью и слизью. Новая фобия, теперь буду разрезать тетрапаки», — приводит слова мужчины Om1 Новосибирск.
Ранее жительница Москвы пожаловалась на магазин SPAR на Тверской после того, как обнаружила плесень внутри пирожка, купленного в отделе выпечки. По словам пострадавшей, на витрине продукт выглядел свежим, однако, надкусив пирожок, девушка почувствовала резкий неприятный вкус и заметила следы плесени. После этого она обратилась в Роспотребнадзор.