Роспотребнадзор прокомментировал рост заболеваемости пневмонией

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Уровень заболеваемости микроплазменной пневмонией в России находится под контролем, хотя в период сезонного подъема не стоит забывать о профилактике. Так информацию о росте количества заболевших прокомментировали в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.
Уточняется, что возбудителем микроплазменной пневмонии являются бактерии Мycoplasma pneumoniae. Они передаются воздушно-капельным путем.
По данным ведомства, основные симптомы — кашель и боль в груди. В группе риска находятся дети, пожилые люди, а также люди с ослабленным иммунитетом и обструктивными заболеваниями дыхательных путей. В Роспотребнадзоре заключили, что бактерии разрушаются под действием температуры, а также моющих и дезинфицирующих средств.
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