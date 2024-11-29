Стало известно, что определяет успех борьбы против ВИЧ

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Медики ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» заявили о важности информирования общественности о ВИЧ-инфекции.
Специалисты пояснили, что одним из нарушений прав людей с положительным ВИЧ-статусом является дискриминация, в то время как такие граждане обладают всеми правами и свободами, а также несут ответственность за соблюдение мер предосторожности для исключения распространения ВИЧ-инфекции.
Ранее сообщалось, что свыше 2,4 млн человек прошли тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с начала года в Московской области, что на 230 тысяч человек больше, че за аналогичный период прошлого года.
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«Отношение общества к людям, инфицированным ВИЧ, определяет успех или неудачу борьбы против инфекции. При своевременном выявлении ВИЧ-инфекции и регулярном приеме антиретровирусной терапии люди с вирусом могут жить долгой и продуктивной жизнью, создавать семьи, рожать здоровых детей», – приводит «Татар-информ» пояснения специалистов.
Ранее сообщалось, что свыше 2,4 млн человек прошли тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с начала года в Московской области, что на 230 тысяч человек больше, че за аналогичный период прошлого года.
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Мелисса Тимофеева