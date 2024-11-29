Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Стало известно, что определяет успех борьбы против ВИЧ

Стало известно, что определяет успех борьбы против ВИЧ

Врачи заявили о важности отношения общества к ВИЧ-инфицированным
Фото: iStock/jarun011

Фото: iStock/jarun011

Медики ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» заявили о важности информирования общественности о ВИЧ-инфекции.
Специалисты пояснили, что одним из нарушений прав людей с положительным ВИЧ-статусом является дискриминация, в то время как такие граждане обладают всеми правами и свободами, а также несут ответственность за соблюдение мер предосторожности для исключения распространения ВИЧ-инфекции.

«Отношение общества к людям, инфицированным ВИЧ, определяет успех или неудачу борьбы против инфекции. При своевременном выявлении ВИЧ-инфекции и регулярном приеме антиретровирусной терапии люди с вирусом могут жить долгой и продуктивной жизнью, создавать семьи, рожать здоровых детей», – приводит «Татар-информ» пояснения специалистов.



Ранее сообщалось, что свыше 2,4 млн человек прошли тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с начала года в Московской области, что на 230 тысяч человек больше, че за аналогичный период прошлого года.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года проверку на ВИЧ прошли более 2,4 млн человек

Врач раскрыла, стоит ли тренировать иммунитет легкими болезнями

Нарколог Холдин объяснил связь между алкоголем, наркотиками и ВИЧ
#тестирование
#вич
#человек
#специалисты
#иммунитет
#люди
#здоровье
В МОДКТОБ установили новый рентген-аппарат
29 ноября 2024, 18:26

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новый цифровой рентген-аппарат заработал в Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ), сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В Подмосковье реализуется программа по замене медицинской техники, не отвечающей современным требованиям. Так, в Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице заработал новый рентген-аппарат, установленный взамен устаревшего. На закупку аппарата было выделено более 37 млн рублей», — сказал глава Минздрава региона Максим Забелин.
Он добавил, что всего с начала года в медицинских учреждениях Московской области заменили 59 рентген-аппаратов.

Цифровые рентген-аппараты позволяют получать более чёткий снимок при меньшей лучевой нагрузке на пациента. Кроме того, результат обследования сохраняются в электронном формате.

В министерстве напомнили, что современную медицинскую технику в Подмосковье закупают по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёве в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Читайте также:

Хирурги Детского центра вылечили малыша от асимметрии лица

Подмосковный невролог Сутормин описал первые симптомы рассеянного склероза

В Подмосковье с начала года проверку на ВИЧ прошли более 2,4 млн человек
#минздрав мо
#медицинское оборудование
#рентген
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали, к чему может привести новогоднее обжорство
Врач Топчий: переедание может привести к язвам, гастриту и панкреатиту
29 ноября 2024, 16:31

Фото: iStock/Mizina

Переедание за новогодним столом чревато неприятными последствиями — от чувства тяжести и вздутия до болей в желудке и изжоги, а у людей с проблемами в ЖКТ и вовсе может привести к язвам, гастриту и панкреатиту. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, доцент кафедры гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДПРФ Татьяна Топчий. По ее словам, лучшее решение — это употребление пищи и алкоголя в меру.
«Еда должна быть сбалансирована по микроэлементам: желательно избегать обилия животных жиров, трансжиров (например, возникающих в результате жарки на растительном масле) и легкоусвояемых углеводов, способствующих выбросу инсулина. В новогоднюю ночь старайтесь есть маленькими порциями», — отметила она», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем диетолог Елена Соломатина раскрыла, какая еда пагубно влияет мозговую деятельность. По ее словам, главный и основной враг для мозга — был и остается алкоголь.
«Распространенное заблуждение, что после большого количества алкоголя организм утром восстановится полностью. Это не так. Под воздействием спиртного часть клеток головного мозга погибает безвозвратно. Поэтому можно сказать, что человек лишается части головного мозга», — поделилась специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».
Соломатина отметила, что следом за спиртным идут сладости, которые приводят к постепенному разрушению сосудов, потом трансжиры и фастфуд, способные привести к слабоумию и болезни Альцгеймера, а затем продукты с высоким гликемчическим индексом — способствуют быстрому повышению сахара в крови и такому же стремительному снижению.

Последним продуктом в списке диетолога стало подсолнечное масло.
«В составе этого продукта большое количество омега-6 жирных кислот, они полезны только в небольших количествах. Если заменять омегу-3 на полиненасыщенные жиры, это может спровоцировать нарушение функций головного мозга», — заключила Соломатина.
Читайте также:

Подмосковный невролог Сутормин описал первые симптомы рассеянного склероза

Врач раскрыла, стоит ли тренировать иммунитет легкими болезнями

Нарколог Холдин объяснил связь между алкоголем, наркотиками и ВИЧ
#алкоголь
#продукты
#ночь
#диетолог
#еда
#масло
#сладости
#нарушение
#человек
#симптомы
#болезни
#иммунитет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хирурги Детского центра вылечили малыша от асимметрии лица
29 ноября 2024, 15:19

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля в Красногорске избавили ребёнка от асимметрии лица и шеи. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«В клинику поступил двухгодовалый Глеб, у которого выявили лимфатическую мальформацию – доброкачественная опухоль. Патология нарушала отток лимфы, сдавливала ярёмную вену и сонную артерии, периодически вызывала воспаление окружающих тканей. Это требовало оперативного вмешательства», – говорится в сообщении.
Особенность операции заключается в том, что рядом находятся жизненно важные артерии. Действовать надо было чётко и внимательно.

Челюстно-лицевые хирурги выполнили открытую операцию. Через небольшой разрез на шее они с микроскопической точностью удалили новообразование, а затем наложили швы.

Сейчас малыш чувствует себя хорошо, весело проводит время в игровой комнате центра и готовится к выписке.

Читайте также:

Подмосковный невролог Сутормин описал первые симптомы рассеянного склероза

В Подмосковье с начала года проверку на ВИЧ прошли более 2,4 млн человек

Врач раскрыла, стоит ли тренировать иммунитет легкими болезнями
#дкц
#дети
#красногорск
#хирург
#операция
#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный невролог Сутормин описал первые симптомы рассеянного склероза
29 ноября 2024, 15:05

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области на данный момент проживают около 7,5 тыс. пациентов, у которых диагностирован рассеянный склероз. При этом в последнее время врачи наблюдают неуклонный рост выявляемости заболевания.
Такими данными статистики поделился руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Максим Сутормин.

В преддверии Дня невролога врач рассказал, что такое рассеянный склероз, каковы симптомы заболевание и куда обращаться за помощью.

Рассеянный склероз – заболевание, при котором иммунная система человека атакует головной и спинной мозг. Часто оно приводит к инвалидности.
«Дебют болезни происходит в основном в молодом возрасте. Первичная симптоматика чаще всего проявляется в нарушении чувствительности и координации, слабости в конечностях, нарушении зрения. Если такие симптомы развиваются без объяснимых внешних причин, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Вовремя поставленный диагноз и патогенетическая терапия позволят на многие годы избежать инвалидизации», – отметил Сутормин, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
В Московской области открыты восемь специализированных центров по лечению и наблюдению пациентов с демиелинизирующими заболеваниями – Центры рассеянного склероза.
«В этих центрах принимают врачи-неврологи, специализирующиеся на таком заболевании. Они могут решить вопрос о назначении и продлении терапии, а при необходимости направить пациента на реабилитацию и ботулинотерапию», – отметил врач.
Медики центров рассеянного склероза Московской области сотрудничают с Межрегиональной общественной организацией инвалидов «Московское общество рассеянного склероза». Организация помогает и поддерживают пациентов с рассеянным склерозом и их родственников.

Все пациенты с рассеянным склерозом в Подмосковье получают патогенетическую терапию и реабилитацию бесплатно.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года проверку на ВИЧ прошли более 2,4 млн человек

Врач раскрыла, стоит ли тренировать иммунитет легкими болезнями

Нарколог Холдин объяснил связь между алкоголем, наркотиками и ВИЧ
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#здоровье
#невролог
#врач
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье с начала года проверку на ВИЧ прошли более 2,4 млн человек
29 ноября 2024, 13:24

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 2,4 млн человек прошли тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с начала года в Московской области, что на 230 тысяч человек больше, че за аналогичный период прошлого года. Исследование проводится бесплатно и анонимно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Осведомленность о своем ВИЧ-статусе – это забота не только о себе, но и своих близких. Важно понимать, что вирус иммунодефицита человека протекает на ранней стадии бессимптомно, именно поэтому так важна регулярная диагностика. С начала года в Подмосковье это исследование прошли уже более 2,4 млн человек», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.
Бесплатно сдать тест на ВИЧ с условием сохранения анонимности жители Московской области могут в Центре борьбы со СПИДом по адресу: город Котельники, микрорайон Силикат, дом №41а, а также в кабинетах тестирования на ВИЧ в своих поликлиниках.

Читайте также:

Врач раскрыла, стоит ли тренировать иммунитет легкими болезнями

Нарколог Холдин объяснил связь между алкоголем, наркотиками и ВИЧ

В Люберцах врачи спасли мужчину с пробитыми ножом сердцем и лёгким
#минздрав мо
#вич
#спид
#тестирование
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач раскрыла, стоит ли тренировать иммунитет легкими болезнями
Терапевт Чистик: легкие формы ОРВИ не тренируют и не укрепляют иммунитет
29 ноября 2024, 12:52

Фото: iStock/Choreograph

Иммунитет нельзя укрепить или стимулировать, переболев легкими формами ОРВИ. Об этом сообщила терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик. По ее словам, иммунная система во время болезни вырабатывает защиту лишь против конкретного вида вируса, потому не сможет действовать также эффективно против других заболеваний.
«Не существует клинически доказанных данных о том, что «легкая» ОРВИ стимулирует или «тренирует» иммунитет», — подчеркнула врач в беседе с «Газетой.Ru».
В таких случаях, объяснила Чистик, иммунитет наоборот «просаживается» из-за частых ударов болезней. Устойчивость к ОРВИ, в первую очередь, определяется генетически и индивидуальна у каждого человека.
«Поддерживать иммунную систему в осенне-зимний период просто: нужно соблюдать баланс сна и отдыха, спать не менее 8 часов в сутки, правильно, сбалансированно питаться, выявить основные «дефициты» (сдать анализ на ферритин, витамин Д, фолиевую кислоту, витамин В12, цинк) и восполнить их при необходимости», — заключила специалист.
Тем временем стало известно, что в ближайшие пять лет ожидается новая пандемия. В следующий раз ее возбудителем станет не коронавирус, а вирус птичьего гриппа, который адаптируется к передаче от человека к человеку, заявил иммунолог Николай Крючков в разговоре с АГН «Москва».
«На текущий момент считается, что вирус птичьего гриппа не приспособлен для передачи от человека к человеку. Именно это препятствует возникновению крупных вспышек или эпидемии. Но это дело времени. Вирус этот барьер, скорее всего, преодолеет. И речь у нас идет о среднесрочной перспективе, а не о долгосрочной. То есть, скорее всего, о нескольких годах – буквально два, три, четыре, пять лет», — поделился он.
Читайте также:

Нарколог Холдин объяснил связь между алкоголем, наркотиками и ВИЧ

Врач Неронов назвал страшное последствие кори у взрослых

«Приступ во сне»: Невролог заявил, что каждый человек хотя бы раз переживает эпилепсию
#вирус
#москва
#дело
#врач
#орви
#человек
#коронавирус
#пандемия
#иммунитет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нарколог Холдин объяснил связь между алкоголем, наркотиками и ВИЧ
Нарколог Холдин: у людей с алкогольной зависимостью больше шансов заразиться ВИЧ
29 ноября 2024, 12:40

Фото: istockphoto.com/diego_cervo

Опасность заразиться ВИЧ-инфекцией в разы увеличивается у людей с наркотической или алкогольной зависимостью. О том, почему это происходит, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — это тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции. При употреблении наркотиков вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) может передаться от одного человека к другому через шприц. А при злоупотреблении алкоголем нередко случается, что человек теряет над собой контроль и заражается вирусом в результате полового контакта», — сказал Виталий Ходлин.
Он добавил, что свободный от спиртного и наркотиков образ жизни играет важнейшую роль в профилактике ВИЧ.

Читайте также:

В Люберцах врачи спасли мужчину с пробитыми ножом сердцем и лёгким

Две сотрудницы каширской больницы присоединились к программе «Земля врачам»

Пациенту Детского центра в Красногорске восстановили оторванную фалангу пальца
#нарколог
#вич
#спид
#минздрав мо
#алкоголизм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Люберцах врачи спасли мужчину с пробитыми ножом сердцем и лёгким
29 ноября 2024, 12:21

Фото: istockphoto.com/Chepko

21-летнего мужчину с опасным ножевым ранением в грудь и большой кровопотерей спасли врачи Люберецкой больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Диагностика показала, что у молодого человека сквозное ранение лёгкого и проникающее ранение сердца. Нужна была срочная операция.

«Мы выполнили торакотомию — межреберный разрез грудной клетки слева и выявили сквозное повреждение легкого. Через него нож прошел в левый желудочек сердца. Из сантиметрового разреза в грудную полость вытекло более литра крови. Мы наложили три шва на сердце, ушили раны на легком, восстановили кровопотерю», — рассказал хирург Люберецкой больницы Константин Плотников.
Он добавил, что операция прошла успешно. Уже на следующий день после операции раненый смог встать с кровати и самостоятельно ходить.

Сейчас спасённый пациент уже завершил лечение, его выписали домой.

Читайте также:

Две сотрудницы каширской больницы присоединились к программе «Земля врачам»

Пациенту Детского центра в Красногорске восстановили оторванную фалангу пальца

Врач Неронов назвал страшное последствие кори у взрослых
#люберцы
#врачи
#хирург
#медицина
#минздрав мо
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Две сотрудницы каширской больницы присоединились к программе «Земля врачам»
28 ноября 2024, 20:57

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Два каширских медика стали в 2024 году участниками программы «Земля врачам». Это участковые педиатры детского поликлинического отделения Каширской больницы Анна Сарычева и Замира Адирова, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Врачи-педиатры все эти годы оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь каширским детям, заслуженно получают любовь маленьких пациентов и уважение родителей», – отметил главврач больницы Юрий Володин.
В Подмосковье действует несколько мер поддержки врачей. Одна из них – стартовавшая в 2021 году программа «Земля врачам».

Получить бесплатный участок могут врачи 37 специальностей, стаж работы которых в областных медучреждениях – не менее трёх лет. Для этого нужно обратиться в местную администрацию или самостоятельно найти участок на кадастровой карте. Затем необходимо подать заявку на региональном портале госуслуг.

Читайте также:

В Кашире состоялся практический тур Всероссийской олимпиады по химии

Каширским школьникам вручили знаки отличия ГТО

В Кашире-3 проведут приём жителей в формате выездной администрации
#кашира
#подмосковье
#московская область
#врачи
#земля врачам
#социальная поддержка
#медики
#больница
#педиатр
Следите за нашими новостями
в удобном формате