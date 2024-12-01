Рост заболеваемости микоплазменной пневмонией зафиксировали в России

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В России растет число заболевших микоплазменной пневмонией. Об этом информируют «Известия».
Уточняется, что дети и люди с ослабленным иммунитетом находятся в группе риска. По словам врача-пульмонолога ФНКЦ ФМБА России Сергея Ложкина, опасность болезни заключается в отсутствии выраженных симптомов.
Среди симптомов также выделяют общую слабость, насморк, боль в горле и мышцах, озноб. Медики рекомендуют сделать вакцинацию от пневмококковой, гемофильной инфекции и гриппа.
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«Выдать болезнь может только легкое покашливание, которое часто остается без внимания. Отсутствие лечения приводит к формированию фиброза легких, люди становятся уязвимы к любым другим инфекциям, — цитируют специалиста «Известия».
Среди симптомов также выделяют общую слабость, насморк, боль в горле и мышцах, озноб. Медики рекомендуют сделать вакцинацию от пневмококковой, гемофильной инфекции и гриппа.
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Екатерина Коршунова