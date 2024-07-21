Роспотребнадзор: случаи лихорадки Западного Нила в РФ единичны

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Случаи лихорадки Западного Нила в РФ являются единичными. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
«В текущем году в России зарегистрированы единичные случаи заболевания, большинство из которых — завозные», — говорится в релизе.
Известно, что в Израиле за текущий год зафиксирован рекорд по заболеваемости за четверть века. Там заразились уже 440 человек, из которых умерло 32 человека. Лихорадка Западного Нила распространена в жарких странах, в частности, Вьетнаме, Египте, Таиланде, Индии и других. Примерно, у 70-80% пациентов она протекает без симптомов, у остальных может быть повышенная температура, головная боль, диарея и прочая симптоматика.
Заражение происходит через кровососущих насекомых, источником инфекции может быть ворона или голубь. Рекомендуется пользоваться средствами для отпугивания насекомых.
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Никита Кротов