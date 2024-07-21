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Роспотребнадзор: случаи лихорадки Западного Нила в РФ единичны

21 июля 2024, 14:57
Фото: istockphoto/Ildar Imashev

Фото: istockphoto/Ildar Imashev

Случаи лихорадки Западного Нила в РФ являются единичными. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
«В текущем году в России зарегистрированы единичные случаи заболевания, большинство из которых — завозные», — говорится в релизе.

Известно, что в Израиле за текущий год зафиксирован рекорд по заболеваемости за четверть века. Там заразились уже 440 человек, из которых умерло 32 человека. Лихорадка Западного Нила распространена в жарких странах, в частности, Вьетнаме, Египте, Таиланде, Индии и других. Примерно, у 70-80% пациентов она протекает без симптомов, у остальных может быть повышенная температура, головная боль, диарея и прочая симптоматика.



Заражение происходит через кровососущих насекомых, источником инфекции может быть ворона или голубь. Рекомендуется пользоваться средствами для отпугивания насекомых.

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В Роспотребнадзоре заявили о минимальном уровне заболеваемости листериозом в РФ
#россия
#болезни
#новости
#роспотребнадзор
В Роспотребнадзоре заявили о минимальном уровне заболеваемости листериозом в РФ
20 июля 2024, 20:07

Фото: istockphoto/jarun011

Заболеваемость листериозом в России на протяжении последних лет находится на крайне низком уровне. Речь идёт буквально о единичных случаях.
Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее появилась информация, что в Канаде, а затем и в США объявлена вспышка листериоза. В США она охватила уже 12 штатов вдоль всего Восточного побережья и на Среднем Западе. Болезнь уже унесла жизни двух человек, ещё около трёх десятков госпитализированы.

В России благодаря системе проводимых санитарно-профилактических мероприятий заболеваемость листериозом в последние годы находится на очень низком уровне, сообщили в Роспотребнадзоре. Она составляет в среднем исчислении 0,07 заболевших на 100 тысяч населения.

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#роспотребнадзор
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Офтальмолог Редько рассказала, что делать, если малышу в глаза попал песок
19 июля 2024, 22:24

Фото: iStock / tatyana_tomsickova

Детские игры в песочнице иногда заканчиваются попаданием песка в глаза. Однако не всегда можно понять, насколько серьёзна проблема.
Прежде всего, нужно попросить ребёнка не трогать и не тереть глаза, сообщила врач-офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько.
«Если можно, заведите малыша домой и вымойте ему руки, так как он всё равно будет лезть ими в глаза. Попросите ребёнка откинуть голову назад и осторожно откройте глаз, в который попал песок. Закапайте туда несколько капель физраствора или обычной воды из-под крана. Попросите ребёнка поморгать. Затем умойте ему глаза и лицо под проточной водой», – посоветовала специалист, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Она также предостерегла от попыток удалить песок из глаза ребёнка языком, пальцами, ватными дисками, ушными палочками.
«Если вы промыли глаза и убрали песчинки, но ребёнок продолжает испытывать боль, либо есть покраснение или даже гной, то необходимо обратиться к врачу. Возможно, травмирована роговая оболочка глаза или туда попала инфекция», – добавила офтальмолог.
В целом же попадание песка в глаза не является неотложным случаем. Можно самостоятельно помочь ребёнку, промыв глаза. Травма или ссадина на роговице тоже не является чем-то опасным и проходит в течение одного – трёх дней.

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#минздрав мо
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#московская область
#глаза
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Врач Березовский предупредил об опасной болезни из Азии и Латинской Америки
Врач Березовский предупредил о лихорадке Денге
19 июля 2024, 21:42

Фото: iStock/jarun011

Профессор медфака Государственного университета просвещения хирург Дмитрий Березовский предупредил туристов, путешествующих в Азии и Латинской Америке, об опасности заражения лихорадкой Денге.
«Лихорадка Денге — вирусное заболевание, инкубационный период длится от 3 до 14 дней, а острое состояние — около недели. Первые признаки гриппоподобные: головная боль, боль в суставах, резкое повышение температуры. Среди других симптомов тошнота, рвота, диарея, увеличение лимфоузлов, сыпь», — пояснил в беседе с NEWS.ru Березовский.

Он рекомендовал при выявлении у себя признаков заболевания не ставить себе диагнозов и не заниматься самолечением, а немедленно обращаться к врачу.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила о том, что неосторожное купание в водоёмах летом может грозить гепатитом А, холерой и паразитами.

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В Луховицах поставили на ноги упавшего в погреб 91-летнего пациента
19 июля 2024, 21:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Луховицкой больницы спасли упавшего в погреб пожилого мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В стационар поступил 91-летний пациент с переломом верхней трети бедренной кости, который он получил в результате падения в погреб. Врачи провели полное обследование и решили выполнить операцию.
«Мы провели остеосинтез бедренной кости, то есть срастили обломки костей универсальном штифтом. Операцию выполнили с помощью миниинвазивных доступов. Послеоперационный период протекал без осложнений. Уже на вторые сутки пациент смог передвигаться с ходунками», – рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии больницы, врач-травматолог Ренат Абдулаев.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас пенсионер выписан. Благодаря успешной операции и реабилитации, а также активному образу жизни он уже ходит самостоятельно.

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#здравоохранение
#здоровье
#минздрав мо
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#подмосковье
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Вирусолог Малинникова раскрыла опасность неосторожного купания в водоёмах
19 июля 2024, 19:27

Фото: iStock/RenatoK

Завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила о том, что неосторожное купание в водоёмах летом может грозить гепатитом А, холерой и паразитами.
«Например, вирус гепатита А живёт прекрасно в солёной воде, это никак не мешает ему. И гепатит Е, кстати, тоже водится в морской воде. Там, где плавает большое количество людей, никуда не девается фекально-оральный механизм передачи, даже на море. На мелководье запросто можно подцепить различные инфекции», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Малинникова.

Во избежание неприятностей, специалист рекомендовала купаться только в проверенных чистых местах, после мыть руки и лицо, не глотать воду из водоёмов и соблюдать все меры ггиены и осторожности.

До этого в администрации Куйбышевского района в Новокузнецке предупредили, что на территории Кузбасса зафиксировали два очага свиной чумы.

«Существует риск молниеносного распространения заболевания!», — приводит «Сiбдепо» сообщение администрации.

Ранее врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что ротавирусная инфекция набирает обороты практически каждое лето, особенно в курортных регионах.

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#заболевания
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В 34 подмосковных парках в эти выходные можно будет проверить здоровье
19 июля 2024, 15:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Подмосковья в предстоящие выходные смогут проверить здоровье в 34 парках региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Врачи будут работать в Шатуре, Солнечногорске, Подольске, Балашихе, Жуковском, Чехове, Наро-Фоминске и других городских округах.
«Каждые летние выходные жители Подмосковья могут совмещать приятное с полезным: прогуляться на свежем воздухе с близкими и проверить состояние здоровья. Это очень удобно, так как не все могут обратиться в поликлинику в будние дни. В парках можно проверить основные показатели, по которым врачи понимают, нужна ли более глубокая диагностика в поликлинике», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
При необходимости врачи направят пациентов на углублённое обследование.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Для прохождения профосмотра в парке с собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Ранее в Минздраве региона сообщали, что с начала лета своё здоровье в парках уже проверили без малого 5 тыс. человек.

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#здоровье
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#здравоохранение
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#подмосковье
#московская область
#врачи
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Нарколог Холдин раскрыл связь между алкоголем и слабоумием
19 июля 2024, 13:13

Фото: iStock/kulkann

Употребление спиртных напитков и наркотиков является важным фактором развития слабоумия, так как вызывающие зависимость химические вещества негативно воздействуют на мозг, об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалиста Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
«Многие думают, что основными причинами слабоумия являются черепно-мозговые травмы, инсульты, опухоли мозга и другие заболевания. Но все забывают о зависимостях — алкоголизме и наркомании. И алкоголь, и наркотики вызывают эйфорию, действуя на мозг. И именно мозг является основой мишенью яда, который его убивает», — пояснил Холдин.
Он добавил, что человек с алкогольной или наркотической зависимостью очень быстро деградирует, все его интересы сводятся к спиртному или наркотикам.

«И все заканчивается слабоумием или смертью», — подчеркнул Холдин.
Он также отметил, что для того, чтобы мозг не пострадал, следует придерживаться здорового образа жизни: высыпаться, больше гулять, уделять время физической и умственной активности, а также по возможности избегать стрессов.

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#нарколог
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В Подмосковье у новорождённой удалили огромную кисту
19 июля 2024, 11:17

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Кисту левого яичника размером пять на пять сантиметров удалили у новорождённой девочки врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Киста была обнаружена ещё до появления малышки на свет: УЗИ показало новообразование в ходе внутриутробного обследования плода. Роды прошли без осложнений, сразу после рождения девочку перевели в отделение хирургии для скорейшего лечения, так как киста могла нарушить кровообращение яичника и привести к его потере.

«Неонатальные хирурги провели комплексное обследование новорожденной и приняли решение провести операцию, учитывая огромные размеры кисты яичника для младенца. Новообразование удалили через три маленьких прокола, что является высокотехнологичным и малоинвазивным вмешательством. Хирурги полностью убрали кисту яичника, сохранив девочке сам репродуктивный орган», — отметил лечащий врач пациентки Антон Колобов.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо, её выписали домой.

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#здравоохранение
#медицина
#новорождённые
#девочка
#московская область
#минздрав мо
#подмосковье
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Подмосковный портал о здоровье детей посетили более 280 тыс. пользователей
19 июля 2024, 10:30

Фото: iStock/YakobchukOlena

Свыше 280 тысяч человек посетили подмосковный интернет-портал «Детство», посвящённый здравоохранению несовершеннолетних, с января прошлого года, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Цифровой сервис «Детство» создан для того, чтобы у родителей Подмосковья всегда была под рукой нужная и актуальная информация о детском здравоохранении», — пояснила глава регионального министерства Надежда Куртяник.
Самым популярным на портале стал раздел «Поликлиника и ребёнок»: им воспользовались более 20 тысяч раз. На втором месте оказался раздел «Записаться к врачу», где зафиксировано 5,4 тыс. посещений, а замыкает топ-3 популярности раздел «Здоровье детей», который пользователи посетили около 6,2 тыс. раз.

На портале также есть разделы «Социальная поддержка», «Медицинские услуги», «Первая помощь» и «Карьера в здравоохранении».

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