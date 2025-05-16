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Врач перечислил продукты, которые помогают в профилактике гипертонии

Врач Карпенко: для профилактики гипертонии стоит добавить в рацион три продукта
Фото: iStock/tbralnina

Фото: iStock/tbralnina

Жирная морская рыба, бобовые и черный шоколад могут помочь улучшить состояние сосудистой стенки и снизить риски возникновения гипертонии. Об этом рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.
«Жирная морская рыба (скумбрия, сельдь, лосось) — источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Эти соединения способствуют формированию «хорошего» холестерина, укрепляют сосудистую стенку, защищают ее от повреждений, снижают воспаление. Эластичные сосуды лучше переносят колебания давления и реже становятся причиной гипертонических кризов», — рассказал Карпенко в интервью «Газете.Ru».

Он уточнил, что рыбу стоит употреблять не реже двух-трёх раз в неделю.

Кроме того, специалист посоветовал включить в свой рацион бобовые культуры и чёрный горький шоколад с высоким содержанием какао.

В свою очередь врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с RT рассказала о негативных последствиях переедания черешни.

«Когда вы переели много фруктов, а до этого долго ничего не ели, то у вас не готова ферментная система. В итоге будет вздутие и брожение, просто потому что съели много сладкого», — пояснила Ярцева.

По её словам, ягоды стоит употреблять небольшими порциями и обязательно мыть.

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Врач Барышев: онемение рук может указывать на зажатый корешок в шее
15 мая 2025, 19:12

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Врач-невролог «СМ-Клиника» Артем Барышев рассказал, о каких нарушениях в организме может говорить онемение одной или обеих рук.
По его словам, шейно-грудной переход является самой подвижной частью позвоночника и берет на себя основные механические нагрузки.

«Так, если болит и немеет с одной стороны — скорее всего, перегружено плечо и лопатка. Возможно, зажат нервный корешок в шее. Немеют обе руки — скорее всего, неправильно работает поясница и верх «натягивается» вниз для уменьшения нагрузки», — рассказал Барышев в разговоре с «Газетой.Ru».

Он добавил, что если дискомфорт возникает во время работы за компьютером, то, возможно, упало зрение, а шея стабилизирует мышцы глаз.
При появлении подобных симптомов Барышев порекомендовал обратиться к врачу для назначения грамотного лечения.

Тем временем доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина предупредила россиян об опасности отеков, частой причиной которых являются заболевания сердца, пишут «Известия».

«Основным заболеванием, которое приводит к хронической сердечной недостаточности, является ишемическая болезнь сердца. К этому заболеванию могут относиться многие состояния, например, инфаркт миокарда и постинфарктный кардиосклероз, нарушения ритма сердца и многие другие», — пояснила Волгина.

По ее словам, при хронической сердечной недостаточности отеки появляются на конечностях, и к вечеру они усиливаются.

При этом почечные отеки возникают на лице и шее в утреннее время, но могут распространяться на все тело. Кроме того, отеки могут появляться при онкологических, эндокринных, аллергических и других заболеваниях.

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Кардиолог перечислила неочевидные причины появления гипертонии
Кардиолог Глезер: гипертония передается генетически
15 мая 2025, 16:28

Фото: iStock/eternalcreative

По данным ВОЗ в мире 1,28 млрд. человек страдают гипертонией, и больше половины из них не проходят лечение. В России больных гипертонией более 16 млн. человек.
Главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в беседе с «Радио 1» заявила, что гипертония — один из главных факторов риска развития осложнений сердечно-сосудистой системы.

«В среднем 40−42% взрослого населения имеют повышенные цифры артериального давления. Принято говорить, что с возрастом цифры становятся нормой, но это неправильно. Это плохо, это вредно, это свидетельствует о том, что сосуды стареют», — сказала эксперт.

Она подчеркнула, что люди должны придерживаться нормальных цифр давления — со 140 мм ртутного столба считается гипертонией.
«Гипертония связана со многими причинами: играет роль и генетика, и образ жизни, и физическая нагрузка с перееданием. Если у родителя есть гипертония, то вероятность того, что его ребенок будет иметь повышенное давление повышается. Поэтому в семье очень рано должна начинаться профилактика», — объяснила она.

Также врач посоветовала вести дневник, потому что от погоды может зависеть уровень давления.

«Человек может не ощущать гипертонию, но его нужно измерять и цифры записывать», — рекомендовала специалист.

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Диетолог раскрыла, какие продукты бодрят с утра лучше кофе
Диетолог Писарева: Цельнозерновые каши и апельсиновый сок хорошо бодрят утром
15 мая 2025, 13:50

Фото: iStock/Claudia Luna

Цельнозерновые каши и апельсиновый сок помогают проснуться утром лучше, чем кофе. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
Она пояснила, что утро важно начинать со стакана простой воды, поскольку организм немного обезвожен. Вода запустит работу желудка и запустит процессы метаболизма.

«Проснуться помогут любые цельнозерновые каши, так как в них много витаминов группы В, которые улучшают работу мозга. К тому же крупы — это сложные углеводы, которые заряжают энергией на целый день в отличие от кофе, эффект бодрости от которого достаточно кратковременный», — отметила Писарева в разговоре с «Москвой 24».

Кроме того, взбодриться утром хорошо с помощью апельсинов или грейпфрутов. Из них можно сделать сок, которой лучше разбавить водой.

Специалист также добавила, что хороший заряд энергии по утрам дают продукты с высоким содержанием белка, например, куриные яйца и натуральный йогурт без добавок и сахара, а также орехи.

В свою очередь врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал «Вечерней Москве» о пользе красного мяса. По его словам, свинина, говядина, баранина и конина полезны людям моложе 40 лет.

«В мясе есть железо, которое лучше всего усваивается и пополняет наш запас. Для женщин, у которых сохранена менструальная функция, этот продукт является важным подспорьем», — пояснил эксперт.

Однако он предупредил, что людям старше 40 лет не советуют есть мясо чаще двух-трех раз в неделю. Кроме того, по словам Гинзбурга, красное мясо противопоказано при заболеваниях почек и подагре.

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Кардиолог назвал способы вовремя распознать тромбозы
Кардиолог Лахмай: тромбозы часто приводят к инвалидности и смерти
14 мая 2025, 16:58

Фото: iStock/piyaset

При нарушении гемостаза (природный механизм свертывания крови) тромбы могут образовываться спонтанно и нарушать кровоснабжение органов и тканей. Как вовремя распознать недуг, рассказал сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Кирилл Лахмай.
«Наиболее часто у пациентов выявляют так называемые красные тромбы (образованы из красных клеток крови — тромбоцитов и эритроцитов). Особенность таких тромбов в том, что они появляются в глубоких и поверхностных венах с замедленным кровотоком и в момент наибольшей свертываемости крови», — объяснил Лахмай в беседе с «Известиями».

По его словам, красные тромбы становятся причиной варикоза и тромбофлебита.

Есть и белые тромбы, которые формируются обычно в артериях головного мозга, сердечной мышцы, почек, легкого и венах конечностей, отметил врач. Чтобы вовремя выявить у себя риски возникновения тромбоза, необходимо сдавать кровь на общий анализ общий анализ крови, коагулограмму и анализы на факторы свертывания. В случае плохих результатов, врач направит на УЗИ сосудов.

Тем временем директор центра иммунокоррекции врач-терапевт Людмила Лапа в разговоре с RT рассказала, что магнитные бури отрицательно влияют на самочувствие людей.

«Воздействию магнитных бурь подвержены все люди с сосудистыми заболеваниями — перенёсшие инсульты, инфаркты, а также страдающие гипертонией», — предупредила Лапа.

Она также добавила, что в эти периоды многие могут чувствовать усталость, слабость и головные боли.

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Биолог перечислил самые опасные для здоровья комнатные растения
Биолог Воробьев: Растения семейства ароидных и молочайных могут нести опасность
14 мая 2025, 14:10

Фото: iStock/Natalia Miachikova

Растения семейства ароидных и молочайных могут быть опасными для здоровья людей, они вызывают аллергию и жжение кожи. Об этом предупредил биолог, агроном Михаил Воробьев.
Он отметил, что нет комнатных растений, которые несут смертельную опасность, однако некоторые могут негативно отразиться на здоровье.

«К ним относится семейство ароидных — антуриум, диффенбахия, сциндапсус золотистый и калла. В их соке есть алкалоиды, которые могут вызвать расстройство желудка и сильную аллергическую реакцию, вплоть до отёка», — рассказал Воробьёв «Москве 24».

Кроме того, некоторую опасность несут все молочайные (молочай ребристый, молочай блестящий и пуансеттия), в которых содержится белый сок.
Специалист уточнил, что сами по себе растения не могут нанести вреда, пока, например, не начать обрезать их.

В свою очередь гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с RT заявила, что некоторые лесные и садовые ягоды, зелень и фрукты активно «впитывают» радионуклиды из почвы.

«Наиболее опасны в этом отношении черника, клюква, смородина и в меньшей степени крыжовник. Среди грибов особенно опасны польский гриб, маслята и рыжики, грузди, волнушки и подберёзовики. Менее опасны лисички. Заражённой может быть рыба, которая в основном обитает на дне водоёмов, — налим, лещ, карп, щука», — рассказала Кашух.

Специалист подчеркнула, что ни варка, ни вымачивание не помогают отчистить продукт от радиационного загрязнения.

Она пояснила, что радионуклиды накапливаются в организме и могут вызвать заболевания щитовидной железы и общее снижение иммунитета. Кроме того, они могут привести к онкологии.

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