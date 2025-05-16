Врач перечислил продукты, которые помогают в профилактике гипертонии

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Жирная морская рыба, бобовые и черный шоколад могут помочь улучшить состояние сосудистой стенки и снизить риски возникновения гипертонии. Об этом рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.
«Жирная морская рыба (скумбрия, сельдь, лосось) — источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Эти соединения способствуют формированию «хорошего» холестерина, укрепляют сосудистую стенку, защищают ее от повреждений, снижают воспаление. Эластичные сосуды лучше переносят колебания давления и реже становятся причиной гипертонических кризов», — рассказал Карпенко в интервью «Газете.Ru».
Он уточнил, что рыбу стоит употреблять не реже двух-трёх раз в неделю.
Кроме того, специалист посоветовал включить в свой рацион бобовые культуры и чёрный горький шоколад с высоким содержанием какао.
В свою очередь врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с RT рассказала о негативных последствиях переедания черешни.
«Когда вы переели много фруктов, а до этого долго ничего не ели, то у вас не готова ферментная система. В итоге будет вздутие и брожение, просто потому что съели много сладкого», — пояснила Ярцева.
По её словам, ягоды стоит употреблять небольшими порциями и обязательно мыть.
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