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Роспотребнадзор зафиксировал в Подмосковье 10 обращений после укусов клещей

10 апреля 2024, 17:07
Фото: Istockphoto / Nataba

Фото: Istockphoto / Nataba

В Подмосковье с начала тёплого сезона зафиксировано 10 случаев обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей. Впервые обращаться начали на прошедшей неделе.
Об этом рассказал «Радио 1» главный специалист-эксперт Отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артёменко.
«Клещи в этом году активизировались не так уж рано – в прошлом году на пару недель раньше. Связано это с тем, что прошедшая зима была относительно малоснежной, и снег сошёл гораздо быстрее. В этом году его было побольше. Первые случаи обращения по поводу укусов клещей были у нас на прошлой неделе. По состоянию на 5 апреля зарегистрированная всего 10 обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей случаев по всей Московской области», – отметил специалист.


Он добавил, что два случая зарегистрировали в самом северном городском округе Подмосковья – Дубне. В регионе преобладают иксодовые клещи. В лабораторию подмосковного Роспотребнадзора на текущий момент был доставлен только один клещ. Он был именно иксодовым и не нёс опасных инфекций.

Если клещ всё-таки присосался, нужно незамедлительно обратиться в медицинскую организацию, чтобы его удалили и оказали первую помощь, продолжил Артёменко.
«Если такой возможности нет, – медучреждение очень далеко или вы в лесу в походе, и не получится этого сделать в короткое время, нужно самостоятельно удалить клеща, положить его в герметичную ёмкость – баночку, пакетик, плотно закрыть или завязать и после возвращения обратиться в медицинскую организацию. Там посмотрят, не осталось ли чего-нибудь в ране, чтобы не допустить распространение инфекции, провести обработку. После этого важно обратиться в любую аккредитованную лабораторию и сдать туда клеща на анализ», – рассказал собеседник «Радио 1».
По словам Артёменко, желательно, чтобы клещ был живым, хотя современное лабораторное оборудование позволяет исследовать на наличие опасных инфекций даже его части.

Как напомнили ранее в Минздраве Московской области, клещи – переносчики серьёзных инфекционных и вирусных заболеваний. Среди них клещевой энцефалит, болезнь Лайма, риккетсиозы, анаплазмозы.

Единственный способ профилактики клещевого энцефалита – вакцинация. В России зарегистрировано несколько вакцин от этого заболевания.

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Названы неожиданные продукты, исключение которых поможет быстрее похудеть к лету
Врач Тананакина рекомендовала не есть бананы и картофель для похудения к лету
10 апреля 2024, 17:52

Фото: iStock/Dmitrii Kalashnikov

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина заявила, что для более ускоренного похудения к летнему сезону следует внимательно проанализировать и выправить свой рацион питания.
В частности, от некоторых продуктов желательно отказаться или значительно снизить их потребление. К таким врач отнесла картофель и бананы.

«Фрукты и овощи лучше употреблять в первой половине дня, они ускоряют метаболизм и являются источником важных элементов. Для желающих похудеть следует исключить картофель, морковь, свеклу, баклажаны, отдать предпочтение зелёным салатам, огурцам, редису, помидорам, сельдерею. Исключить бананы и виноград ввиду их высокой калорийности», — прокомментировала в беседе с «Известиями» специалист.

Она добавила, что каждую порцию лучше делить на углеводы, белки, растительная клетчатка и жиры и стараться соблюдать баланс, при котором будет как можно больше белка и растительной клетчатки.

Также Тананакина рекомендовала пить как можно больше воды.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявляла, что в борьбе с лишним весом из всех десертов употреблять можно горький шоколад.

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#фрукты
#питание
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Звезда «Реальных пацанов» Селиванов и его жена стали родителями в Щёлкове
10 апреля 2024, 16:21

Фото и видео: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Звезда российского комедийного сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов стал отцом в Щёлковском перинатальном центре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Владимир и Александра Селивановы приехали Москвы в Подмосковье ради программы «Мягкие роды в ЩПЦ».
«Хочется поблагодарить Щёлковский перинатальный центр за то счастье, которое у нас случилось в стенах этого роддома. Нам очень понравилось – здесь уютно, современно. Низкий поклон за заботу и радушие», — сказал Селиванов.
У блогеров родился здоровый малыш весом 3240 гр. и ростом 52 см. Мальчика назвали Кириллом.
«Щёлковский перинатальный центр – уникальное учреждение. Высокая квалификация врачей ежедневно помогает десяткам женщин обрести главное счастье в их жизни. Нашим врачам доверяют женщины со всего Подмосковья, Москвы, соседних регионов и даже из-за рубежа. В прошлом году известный актёр Александр Носик впервые стал у нас отцом», – поделился глава городского округа Андрей Булгаков.
Всего с начала года в Щёлкове появились на свет 1527 малышей.

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#московская область
#подмосковье
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В Московской области с начала года родились сто здоровых детей от родителей с ВИЧ
10 апреля 2024, 15:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

С начала 2024 года в Московской области от ВИЧ-инфицированных матерей родились сто здоровых детей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Сегодня каждая женщина с ВИЧ, вовремя вставшая на учёт в женской консультации и проходящая лечение в нашем центре, может родить абсолютно здорового ребёнка. Если она выполняет все рекомендации, то риск передачи вируса ребёнку не превышает 1%», – заявил главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.
Он подчеркнул, что при планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи инфекции от матери ребёнку во время беременности важна антиретровирусная терапия.

В регионе успешно работают программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину наблюдают специалисты центра. Ребенок до 1,5 лет находится под наблюдением врачей до снятия диагноза. При наличии у младенца ВИЧ-инфекции в первые две недели устанавливается диагноз и начинается лечение. Оно проводится бесплатно.

По вопросам обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в Центр СПИДа. Подробная информация – на сайте центра.

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Мытищинские врачи спасли жизнь двух пациенток с разрывом аневризмы аорты

Главный педиатр Подмосковья Одинаева рассказала, как оградить ребёнка от укусов клещей

Воробьёв поставил задачу сдать большой госпиталь в Балашихе в 2027 году
#минздрав мо
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#подмосковье
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Мытищинские врачи спасли жизнь двух пациенток с разрывом аневризмы аорты
10 апреля 2024, 10:38

Фото: Фотобанк МО

Врачи Мытищинской больницы спасли двух пациенток с разрывом аневризмы аорты. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В стационар с разницей в несколько дней бригады скорой помощи доставили 84-летнюю и 80-летнюю женщин со сниженным артериальным давлением. Врачи выявили у них разрыв аневризмы аорты. Это одно из самых опасных сердечно-сосудистых заболеваний, когда происходит разрыв главного кровеносного сосуда, что часто приводит к летальному исходу.
«Мы экстренно провели пациенткам операции по протезированию аорты под общим наркозом. Через разрез брюшной стенки осуществили доступ к аортам, удалили поражённые аневризмы и вшили сосудистые протезы, восстановив кровоток. Из-за большой кровопотери каждой пациентке провели переливание около трёх литров крови. Операции заняли около семи часов каждая», - пояснил заведующий сосудистым отделением больницы Родион Шилов.
Теперь жизни и здоровью женщин ничто не угрожает. Они чувствуют себя хорошо и уже выписаны на амбулаторное лечение.

В подмосковном Минздраве напомнили о необходимости регулярно проходить профосмотры и диспансеризацию, чтобы выявить возможные патологии на ранней стадии. Также нужно контролировать артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови.

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Главный педиатр Подмосковья Одинаева рассказала, как оградить ребёнка от укусов клещей
09 апреля 2024, 22:32

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Тёплый апрель в этом году уже открыл сезон обращений в лечебные учреждения Подмосковья с жалобами на присасывание клещей. Чаще всего с подобными проблемами обращаются в майские праздники, сообщила главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева. Она рассказала, как обезопасить ребёнка от укусов клещей.
«Клещи – переносчики серьёзных инфекционных и вирусных заболеваний. Среди них клещевой энцефалит, болезнь Лайма, риккетсиозы, анаплазмозы. Укус клеща прочти не ощущается, поскольку его слюна действует как обезболивающее. Но именно со слюной в организм человека попадает вирус», – пояснила Одинаева.
Она призвала родителей сразу после того, как дети поиграют на улице, проверить их кожу, волосы, особенно кожу головы, за ушами, вокруг шеи, в области бровей и ресниц, под мышками. Это позволит обнаружить клеща, если ребёнок был укушен на прогулке.
«Для прогулки в лесу или в парке выбирайте плотно прилегающую к телу светлую одежду – так легче заметить насекомое. Лучше обуться в сапоги, а брюки заправить в носки. Необходимо закрыть голову девочек косынкой, волосы собрать. Используйте репеллент от насекомых для защиты от укусов детей старше двух лет», – добавила педиатр.
Если клещ всё же укусил, нужно как можно быстрее извлечь его. Вероятность заражения минимальна, если он снят менее, чем через 24 часа после присасывания. При этом нельзя использовать масло или кремы.
«Захватите клеща максимально близко к коже пинцетом, ниткой или специальным устройством. Важно сделать это так, чтобы не сжимать живот, иначе это увеличит риск заражения. Плавно тяните клеща наверх, но не вращайте. Укус обработайте антисептиком. Положите клеща в стерильную баночку и отвезите в ближайшую лабораторию на исследование. Если он инфицирован, пострадавшему позвонят и назначат лечение», – отметила врач.
Она напомнила, что единственный способ профилактики клещевого энцефалита – вакцинация. В России зарегистрировано несколько вакцин от клещевого вирусного энцефалита.

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Воробьёв поставил задачу сдать большой госпиталь в Балашихе в 2027 году
09 апреля 2024, 21:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Больницу с клинико-диагностическим центром в Балашихе планируют сдать в эксплуатацию 2027 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Строить медучреждение начали в марте этого года.
«Тема, которую мы сейчас ведём, – это большой современный госпиталь для взрослых в Балашихе на 1,2 тыс. коек площадью около 120 тыс. кв. м. Учитывая его масштаб, я обращался к президенту. Правительство проводило тщательную экспертизу целесообразности такого грандиозного сооружения. И вот мы начали его строить. Госпиталь также будет иметь клинико-диагностический центр. Там можно будет проводить самые точные обследования. Наша задача – сдать его в 2027 году», – сказал глава региона.
Старт строительству больницы в Балашихе подмосковный губернатор дал 5 марта вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Согласно плану, больница рассчитана более чем на 1,1 тыс. коек. Она будет состоять из консультативно-диагностического центра на 300 посещений в смену, а также отделений неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой, торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии и неврологии.

Строительство объекта рассчитывают завершить в декабре 2026 года.

Ранее во вторник Воробьёв проверил строительство детского клинического центра имени Л.М. Рошаля в Красногорске. Работы идут с опережением графика. Строительная готовность объекта составляет без малого 90%.

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Паразитолог Бартули предупредил об опасности дачного сезона
09 апреля 2024, 19:46

Фото: iStock/Mkovalevskaya

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули заявил, что в связи с началом дачного сезона возрастает опасность клещей, иерсиниоза и аскарид для человека.
Так, клещи способны заразить человека болезнью Лайма и энцефалитом, иерсиниоз — это опасное бактериальное кишечное заболевание, поражающее грызунов и передающееся человеку. Кроме этого, стоит остерегаться и аскарид, которые переносятся мухами.

«Нужно быть осторожным. Обязательно нужно мыть руки, обмывать овощи, фрукты и ягоды, работать в перчатках. Если мы боимся клещей, то штаны заправлять носки, обязательно осматривать себя, пользоваться аэрозолями, которые остаются на поверхности одежды и не дают клещам сесть на ноги», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Бартули.

Ранее терапевт Видновской КБ Минздрава МО Тимур Асанов заявлял, что наиболее привлекательными для комаров являются чрезмерно «надушенные» парфюмерией, а также люди с лишним весом.

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Невролог Царева объяснила природу кошмарных сновидений
Невролог Царева: Кошмары могут снится из-за стрессов, алкоголя и препаратов
09 апреля 2024, 19:03

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева заявила, что ночные кошмары могут снится в силу самых различных факторов, среди которых переживания и стресс.
«Есть психологические причины, которые чаще свойственны детям, когда кошмары появляются из-за избытка информации, конфликтных ситуаций или усталости. Взрослый может находиться в состоянии принятия какого-то важного решения, которое он откладывает. Переживая эту ситуацию, страхи, которые мешают ему, и провоцируют ночные кошмары», — объяснила в беседе с «Вечерней Москвой» врач.

Кроме этого, на сон оказывают влияние физическое здоровье, алкоголь, принимаемые препараты, а также образ жизни и даже питание.

До этого диетолог Полина Журавлёва рассказала о полезных сезонных продуктах, которые можно собрать в лесу. К ним она отнесла сосновые шишки и черемшу. Первые, по её словам, обладают такими полезными элементами, как витамины B1, А и E, а также убихинон, кальций, калий, фосфор и магний.

«Сейчас сезон черемши. В ней столько микроэлементов и витаминов, что даже представить страшно, также она обладает дезинфицирующими свойствами», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлёва.

А диетолог Елена Соломатина заявляла об опасности избытка витамина С для организма, так как это может спровоцировать развитие атеросклероза, а также камней в почках.

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#здоровье
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#врач
#диетолог
#питание
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В подмосковном Минздраве назвали число зацеперов в Московском регионе
09 апреля 2024, 18:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Число практикующих такой опасный вид передвижения, как зацепинг, в Москве и Подмосковье превышает 20 тысяч человек. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Московской области.
Там отметили, что железнодорожный травматизм занимает не самый большой процент от общего количества травм, которые ежедневно получают дети и подростки. Однако увечья, полученные на железной дороге, – одни из самых тяжёлых. Большая их часть заканчивается инвалидностью или даже гибелью, в том числе и зацепинг.
«Несчастные случаи при зацепинге происходят по таким причинам, как потеря равновесия и падение с поезда во время движения, образование воздушной волны вблизи состава, столкновение с препятствием на ходу, поражение электротоком от контактной сети и силового электрооборудования. Напряжение в проводах чрезвычайно высокое до 27500 вольт», – сказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Врач напомнил, что железная дорога – не место для развлечений. Он попросил родителей строго запретить детям и подросткам кататься на крышах, подножках и площадках вагонов поездов.

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#минздрав мо
#травма
#врач
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#подмосковье
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#безопасность
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