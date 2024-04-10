Роспотребнадзор зафиксировал в Подмосковье 10 обращений после укусов клещей

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В Подмосковье с начала тёплого сезона зафиксировано 10 случаев обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей. Впервые обращаться начали на прошедшей неделе.
Об этом рассказал «Радио 1» главный специалист-эксперт Отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артёменко.
Он добавил, что два случая зарегистрировали в самом северном городском округе Подмосковья – Дубне. В регионе преобладают иксодовые клещи. В лабораторию подмосковного Роспотребнадзора на текущий момент был доставлен только один клещ. Он был именно иксодовым и не нёс опасных инфекций.
Если клещ всё-таки присосался, нужно незамедлительно обратиться в медицинскую организацию, чтобы его удалили и оказали первую помощь, продолжил Артёменко.
Как напомнили ранее в Минздраве Московской области, клещи – переносчики серьёзных инфекционных и вирусных заболеваний. Среди них клещевой энцефалит, болезнь Лайма, риккетсиозы, анаплазмозы.
Единственный способ профилактики клещевого энцефалита – вакцинация. В России зарегистрировано несколько вакцин от этого заболевания.
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«Клещи в этом году активизировались не так уж рано – в прошлом году на пару недель раньше. Связано это с тем, что прошедшая зима была относительно малоснежной, и снег сошёл гораздо быстрее. В этом году его было побольше. Первые случаи обращения по поводу укусов клещей были у нас на прошлой неделе. По состоянию на 5 апреля зарегистрированная всего 10 обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей случаев по всей Московской области», – отметил специалист.
Он добавил, что два случая зарегистрировали в самом северном городском округе Подмосковья – Дубне. В регионе преобладают иксодовые клещи. В лабораторию подмосковного Роспотребнадзора на текущий момент был доставлен только один клещ. Он был именно иксодовым и не нёс опасных инфекций.
Если клещ всё-таки присосался, нужно незамедлительно обратиться в медицинскую организацию, чтобы его удалили и оказали первую помощь, продолжил Артёменко.
«Если такой возможности нет, – медучреждение очень далеко или вы в лесу в походе, и не получится этого сделать в короткое время, нужно самостоятельно удалить клеща, положить его в герметичную ёмкость – баночку, пакетик, плотно закрыть или завязать и после возвращения обратиться в медицинскую организацию. Там посмотрят, не осталось ли чего-нибудь в ране, чтобы не допустить распространение инфекции, провести обработку. После этого важно обратиться в любую аккредитованную лабораторию и сдать туда клеща на анализ», – рассказал собеседник «Радио 1».По словам Артёменко, желательно, чтобы клещ был живым, хотя современное лабораторное оборудование позволяет исследовать на наличие опасных инфекций даже его части.
Как напомнили ранее в Минздраве Московской области, клещи – переносчики серьёзных инфекционных и вирусных заболеваний. Среди них клещевой энцефалит, болезнь Лайма, риккетсиозы, анаплазмозы.
Единственный способ профилактики клещевого энцефалита – вакцинация. В России зарегистрировано несколько вакцин от этого заболевания.
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Лора Луганская