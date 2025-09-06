Российская вакцина от рака готова к применению, сообщила глава ФМБА Скворцова
Российская вакцина против рака прошла доклинические исследования, которые доказали её безопасность и высокую эффективность. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова.
В интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме она отметила, что в конце лета 2025 года ФМБА направило в Минздрав документы для получения разрешения на клиническое применение новой вакцины. Это важный шаг на пути к внедрению инновационного препарата в медицинскую практику.
Кроме того, в Скворцова рассказала о развитии нейропротезирования в России и планах по открытию новых протезно-реабилитационных центров, которые помогут пациентам с нарушениями опорно-двигательной системы.
Таким образом, российская наука делает значительный прорыв в борьбе с онкологическими заболеваниями, открывая новые возможности для лечения и реабилитации пациентов.
