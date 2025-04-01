Врач перечислил симптомы микоплазменной пневмонии

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Возбудители микоплазменной пневмонии передаются воздушно-капельным путем — при разговоре, чихании или кашле. Об этом заявил врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов. Однако, по его словам, вне живого организма микоплазмы быстро гибнут, потому через прикосновение к загрязненным предметам заразиться сложно.
«Симптомы микоплазменной пневмонии появляются постепенно, отчего болезнь больше напоминает простуду. Заболевший ощущает слабость, недомогание, головную боль, затем начинается лихорадка, присоединяется кашель», — поделился врач в беседе с RT.Тем временем Заслуженный врач РФ, телеведущий Александр Мясников рассказал, что микоплазма — давно и хорошо известный возбудитель внебольничных пневмоний. В разговоре с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что ношение медицинских масок для защиты от этого возбудителя будет даже более эффективным способом, чем при эпидемии коронавируса.
«Вспышки инфекции часто случаются в местах плотного проживания людей — в студенческих общежитиях, казармах, школах. Зимой, в периоды таких вспышек, микоплазма может вызывать до 10% всех внебольничных пневмоний. Обычное, рутинное явление. Было, есть и будет», — заключил телеведущий.Читайте также:
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