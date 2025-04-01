Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Врач перечислил симптомы микоплазменной пневмонии

Врач перечислил симптомы микоплазменной пневмонии

Врач Иванов: микоплазменная пневмония передается воздушно-капельным путем
Фото: iStock/Staras

Фото: iStock/Staras

Возбудители микоплазменной пневмонии передаются воздушно-капельным путем — при разговоре, чихании или кашле. Об этом заявил врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов. Однако, по его словам, вне живого организма микоплазмы быстро гибнут, потому через прикосновение к загрязненным предметам заразиться сложно.
«Симптомы микоплазменной пневмонии появляются постепенно, отчего болезнь больше напоминает простуду. Заболевший ощущает слабость, недомогание, головную боль, затем начинается лихорадка, присоединяется кашель», — поделился врач в беседе с RT.
Тем временем Заслуженный врач РФ, телеведущий Александр Мясников рассказал, что микоплазма — давно и хорошо известный возбудитель внебольничных пневмоний. В разговоре с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что ношение медицинских масок для защиты от этого возбудителя будет даже более эффективным способом, чем при эпидемии коронавируса.
«Вспышки инфекции часто случаются в местах плотного проживания людей — в студенческих общежитиях, казармах, школах. Зимой, в периоды таких вспышек, микоплазма может вызывать до 10% всех внебольничных пневмоний. Обычное, рутинное явление. Было, есть и будет», — заключил телеведущий.
Читайте также:

Терапевт раскрыла, как смена погоды может отразиться на здоровье

Диетолог рассказала, какие продукты могут раздражать слизистую желудка

Эпидемиолог Онищенко считает преждевременными утверждения о появлении в РФ нового вируса
#продукты
#болезнь
#врач
#симптомы
#терапевт
#рф
Психолог объяснила, как справиться с профессиональным выгоранием
Психолог Горелова: гибкий график поможет в борьбе с профессиональным выгоранием
01 апреля 2025, 22:46

Фото: iStock/Jirapong Manustrong

Психолог Елена Горелова рассказала, что поможет справиться с профессиональным выгоранием. По ее словам, в борьбе с этим состоянием помогут гибкий график работы, программы наставничества, корпоративная поддержка, возможность заниматься спортом и улучшение рабочих условий.
В беседе с RuNews24.ru эксперт пояснила, что основными причинами профессионального выгорания являются перегрузка и высокий объем работы, отсутствие поддержки, монотонная однообразная деятельность и недостаточная компенсация потраченных сил.
«Современные реалии требуют от организаций адаптивности и внимания к благополучию сотрудников. Нужно создавать условия, в которых работники смогут эффективно выполнять свои обязанности, не рискуя своим физическим и психическим здоровьем. Возможно, именно это станет ключом к успешному будущему», — подчеркнула психолог.
Читайте также:

Невролог объяснила, можно ли навсегда вылечить эпилепсию

Психолог назвала основные признаки бредкрамбинга

Психолог рассказала, как защититься от сталкинга
#психолог
#эксперт
#компенсация
#работники
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Терапевт раскрыла, как смена погоды может отразиться на здоровье
Терапевт Симонова: смена погоды может повысить давление и вызвать боли в спине
01 апреля 2025, 22:39

Фото: iStock/fizkes

Смена погодных условий может заметно отразиться на здоровье, в частности возможно повышение давления, боли в спине и пояснице, вызванные резким увеличением нагрузки при потеплении (к примеру, работой в огороде). Об этом рассказала врач-терапевт, врач-кардиолог компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова. По ее словам, при длительной статичной работе в саду может обостряться варикоз.
«Смена погоды может послужить триггером для возникновения мигрени у людей, склонных к ней. Также для весеннего периода характерно развитие поллиноза — аллергической реакции организма на наличие в воздухе большого количества пыльцы. <…> Кроме того, у пациентов с бронхиальной астмой может произойти обострение заболевания на фоне контакта с пыльцой-аллергеном», — предупредила врач в беседе с RT.
В свою очередь нутрициолог Катерина Кузина поделилась советами, как укрепить иммунитет и общий тонус организма в весенний период. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт призвала добавить больше полезных жиров в рацион, сократить потребление сахара и употреблять больше овощей и фруктов. По ее словам, также крайне важно отказаться от вредных привычек — курения и тяги к вредной пище.
«Спорт — верный друг здорового иммунитета. Физические нагрузки помогают предотвратить застой крови, нормализуют давление, повышают общую выносливость и тонус организма, а также насыщают организм кислородом. Любой спорт благотворно влияет на иммунитет», — говорится в материале.
Читайте также:

Диетолог рассказала, какие продукты могут раздражать слизистую желудка

Диетолог назвал неожиданные источники витамина С, клетчатки и цинка

Гастроэнтеролог назвал первые признаки рака желудка
#спорт
#эксперт
#продукты
#врач
#диетолог
#развитие
#заболевания
#иммунитет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог рассказала, какие продукты могут раздражать слизистую желудка
Диетолог Соломатина: желудок может раздражать клетчатка
01 апреля 2025, 18:56

Фото: iStock/ipopba

Здоровое, сбалансированное питание — это верный путь к нормальной работе органов пищеварения. Специалисты утверждают, что заболевания ЖКТ требуют особого питания.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» сообщила, что когда есть проблемы с ЖКТ, стоит тщательнее выбирать продукты питания, потому что организм работает не так, как ему полагалось, и нужна корректировка.

«Часто бывают повреждения, тогда любое механическое воздействие грубой еды с большим количеством полезной, как мы знаем, клетчатки может оказывать раздражительное воздействие. И, соответственно, когда всё это проходит по поврежденной слизистой, ситуация обостряется. Также может быть химическое воздействие какое-либо: например, лук или чеснок полейте кислым, тогда почувствуете ту боль, которую испытывает желудок», —объяснила эксперт.

Также, по ее словам, температурный режим пищи может оказать влияние на поврежденную слизистую.

«Холодная будет вызывать некий спазм. И также еда должна быть не перченой, не сильно соленой — почти нейтральной и измельченной, без грубых пищевых волокон», — сказала диетолог.

Читайте также:

Диетолог рассказала, какие витамины нужно восполнить после зимы

Диетолог назвал неочевидное вещество в яйцах, способное улучшить работу мозга и нервов

«Риск рака кишки»: Диетолог раскрыла свойства традиционной российской крупы
#продукты
#врач
#диетолог
#еда
#режим
#витамины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог назвал неожиданные источники витамина С, клетчатки и цинка
Диетолог Пристанский: источниками витамина С являются шиповник и грейпфрут
01 апреля 2025, 12:32

Фото: iStock/baibaz

Специалисты утверждают, что вместо популярных биодобавок витамины можно получать из обычных продуктов.
Например, диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что в грейпфруте большое содержание витамина С и цинка, что полезно для кожи.

«Также грейпфрут является хорошим источником витамина А, и поэтому его считают достаточно оптимальным продуктом для улучшения качества кожи. Но здесь тот же самый авокадо или лосось выигрывают больше. Главное, чтобы стол был разнообразным — тогда кожа и весь организм будут чувствовать себя хорошо», — сказал специалист.

Он добавил, что слух о нормализации веса с помощью грейпфрута был и остается мифом, потому что отрицательной калорийности в продуктах не бывает.

«Замечательный источник витамина С и клетчатки еще шиповник. Это наш суперфуд. Можно сделать вкусный чаек, который будет насыщен витаминами и необходимыми нутриентами», посоветовал диетолог.

Читайте также:

Диетолог развеял популярный миф о пользе грейпфрута

Гастроэнтеролог назвал первые признаки рака желудка

Врач перечислила симптомы скарлатины
#диетолог
#кожа
#витамины
#еда
#питание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эпидемиолог Онищенко считает преждевременными утверждения о появлении в РФ нового вируса
Онищенко считает преждевременными утверждения о появлении в РФ нового вируса
30 марта 2025, 08:41

Геннадий Онищенко (Фото: kremlin.ru)

Сведения о якобы появлении нового вируса, распространяющегося на территории России, необходимо тщательно изучить и дождаться полных и окончательных результатов хотя бы одного исследования.
Об этом в разговоре с ТАСС заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что высокая температура может быть связана с осложнённым течением другого заболевания, а кровь при отхаркивании вполне может быть индивидуальной особенностью.

Ранее в СМИ и телеграм-каналах появилась информация о распространяющемся в России вирусе, который вызывает высокую температуру и кашель с кровью. При этом тесты на грипп и коронавирус дают отрицательный результат.

«В Петербурге у нас есть институт имени Пастера, который только гриппом занимается, и в его официальном докладе сведений о каком-то новом вирусе нет. Поэтому давайте не будем отмахиваться от этой информации, мы ее внимательно изучим и расшифруем», — сказал Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что ситуация с вирусными заболеваниями в стране находится под контролем.

Читайте также:

В России появился новый вирус, вызывающий кашель с кровью

COVID-19 в прошлом: в России прекращают публикацию еженедельных сводок по заболеваемости коронавирусом

Метапневмовирус из Китая начал заражать россиян: почему в группе риска дети, первые симптомы и способы защиты
#роспотребнадзор
#кровь
#грипп
#температура
#коронавирус
#геннадий онищенко
#заболевания
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате