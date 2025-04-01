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Терапевт раскрыла, как смена погоды может отразиться на здоровье

Терапевт Симонова: смена погоды может повысить давление и вызвать боли в спине
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

Смена погодных условий может заметно отразиться на здоровье, в частности возможно повышение давления, боли в спине и пояснице, вызванные резким увеличением нагрузки при потеплении (к примеру, работой в огороде). Об этом рассказала врач-терапевт, врач-кардиолог компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова. По ее словам, при длительной статичной работе в саду может обостряться варикоз.
«Смена погоды может послужить триггером для возникновения мигрени у людей, склонных к ней. Также для весеннего периода характерно развитие поллиноза — аллергической реакции организма на наличие в воздухе большого количества пыльцы. <…> Кроме того, у пациентов с бронхиальной астмой может произойти обострение заболевания на фоне контакта с пыльцой-аллергеном», — предупредила врач в беседе с RT.
В свою очередь нутрициолог Катерина Кузина поделилась советами, как укрепить иммунитет и общий тонус организма в весенний период. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт призвала добавить больше полезных жиров в рацион, сократить потребление сахара и употреблять больше овощей и фруктов. По ее словам, также крайне важно отказаться от вредных привычек — курения и тяги к вредной пище.
«Спорт — верный друг здорового иммунитета. Физические нагрузки помогают предотвратить застой крови, нормализуют давление, повышают общую выносливость и тонус организма, а также насыщают организм кислородом. Любой спорт благотворно влияет на иммунитет», — говорится в материале.
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Диетолог рассказала, какие продукты могут раздражать слизистую желудка
Диетолог Соломатина: желудок может раздражать клетчатка
01 апреля 2025, 18:56

Фото: iStock/ipopba

Здоровое, сбалансированное питание — это верный путь к нормальной работе органов пищеварения. Специалисты утверждают, что заболевания ЖКТ требуют особого питания.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» сообщила, что когда есть проблемы с ЖКТ, стоит тщательнее выбирать продукты питания, потому что организм работает не так, как ему полагалось, и нужна корректировка.

«Часто бывают повреждения, тогда любое механическое воздействие грубой еды с большим количеством полезной, как мы знаем, клетчатки может оказывать раздражительное воздействие. И, соответственно, когда всё это проходит по поврежденной слизистой, ситуация обостряется. Также может быть химическое воздействие какое-либо: например, лук или чеснок полейте кислым, тогда почувствуете ту боль, которую испытывает желудок», —объяснила эксперт.

Также, по ее словам, температурный режим пищи может оказать влияние на поврежденную слизистую.

«Холодная будет вызывать некий спазм. И также еда должна быть не перченой, не сильно соленой — почти нейтральной и измельченной, без грубых пищевых волокон», — сказала диетолог.

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Диетолог назвал неожиданные источники витамина С, клетчатки и цинка
Диетолог Пристанский: источниками витамина С являются шиповник и грейпфрут
01 апреля 2025, 12:32

Фото: iStock/baibaz

Специалисты утверждают, что вместо популярных биодобавок витамины можно получать из обычных продуктов.
Например, диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что в грейпфруте большое содержание витамина С и цинка, что полезно для кожи.

«Также грейпфрут является хорошим источником витамина А, и поэтому его считают достаточно оптимальным продуктом для улучшения качества кожи. Но здесь тот же самый авокадо или лосось выигрывают больше. Главное, чтобы стол был разнообразным — тогда кожа и весь организм будут чувствовать себя хорошо», — сказал специалист.

Он добавил, что слух о нормализации веса с помощью грейпфрута был и остается мифом, потому что отрицательной калорийности в продуктах не бывает.

«Замечательный источник витамина С и клетчатки еще шиповник. Это наш суперфуд. Можно сделать вкусный чаек, который будет насыщен витаминами и необходимыми нутриентами», посоветовал диетолог.

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Эпидемиолог Онищенко считает преждевременными утверждения о появлении в РФ нового вируса
Онищенко считает преждевременными утверждения о появлении в РФ нового вируса
30 марта 2025, 08:41

Геннадий Онищенко (Фото: kremlin.ru)

Сведения о якобы появлении нового вируса, распространяющегося на территории России, необходимо тщательно изучить и дождаться полных и окончательных результатов хотя бы одного исследования.
Об этом в разговоре с ТАСС заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что высокая температура может быть связана с осложнённым течением другого заболевания, а кровь при отхаркивании вполне может быть индивидуальной особенностью.

Ранее в СМИ и телеграм-каналах появилась информация о распространяющемся в России вирусе, который вызывает высокую температуру и кашель с кровью. При этом тесты на грипп и коронавирус дают отрицательный результат.

«В Петербурге у нас есть институт имени Пастера, который только гриппом занимается, и в его официальном докладе сведений о каком-то новом вирусе нет. Поэтому давайте не будем отмахиваться от этой информации, мы ее внимательно изучим и расшифруем», — сказал Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что ситуация с вирусными заболеваниями в стране находится под контролем.

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#коронавирус
#геннадий онищенко
#заболевания
#информация
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Гастроэнтеролог назвал первые признаки рака желудка
Гастроэнтеролог Арзамасцев: плохой аппетит может говорить о раке желудка
29 марта 2025, 00:17

Фото: iStock/Chinnapong

Рак желудка на начальных стадиях не имеет явных проявлений, однако первыми его признаками могут быть плохой аппетит, слабость и повышенная усталость. Об этом заявил врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог центра «Медфрендс» Евгений Арзамасцев. По его словам, часто симптомы могут быть похожи на заболевания желудка — язву или гастрит.
«Дополнительные симптомы появляются после увеличения опухоли в размере: больной будет испытывать отрыжку после приемов пищи, чувствовать постоянное и усиливающееся вздутие живота. В дальнейшем заболевание будет сопровождаться снижением аппетита, потерей веса и проблемами со стулом», — объяснил врач в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь врач-ортодонт, завотделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько назвала полезные для здоровья зубов продукты. В разговоре с «Известиями» специалист подчеркнула, что для этого важна не только тщательная гигиена полости рта, но и правильный рацион питания, который поможет сохранить крепкие зубы.
«Одним из ключевых элементов для здоровья зубов является кальций. <…> Этот элемент содержится в молочных продуктах, особенно в твердых сырах, а также в рыбе и орехах. Для его усвоения необходим витамин K, который можно получить из шпината, сои и картофеля», — поделилась стоматолог.
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#симптомы
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Диетолог рассказала, чем полезен кефир и почему он стал трендом в США
Диетолог Русакова: кефир стал трендом в США из-за непопулярности на Западе
28 марта 2025, 23:45

Фото: iStock/Fascinadora

Кефир стал трендом в США, так как раньше в западных странах не были особо распространены традиционные для россиян кисломолочные продукты — кефир, ряженка, простокваша, сметана и другие. Об этом заявила диетолог Дарья Русакова, комментируя набирающие популярность на Западе видеоролики о пользе кефира.
«В последнее время молоко и все молочные продукты начали «реабилитировать». Ранее научные исследования рекомендовали взрослым людям отказаться от них. <…> Если мы говорим о санаторно-курортном лечении и лечебном питании, то кисломолочные напитки, в частности кефир, рекомендуются для улучшения микрофлоры кишечника, для улучшения сна, пищеварения и в качестве перекуса», — пояснила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В свою очередь заведующая центром общественного здоровья Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова рассказала о вреде другого популярного напитка. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на NEWS.ru, врач указала на вред сладкой газировки, который наносит желудку даже один ее стакан. Главная их проблема, по ее мнению, — крайне высокое содержание сахара.
«Такая высокая сахарная нагрузка может привести к ожирению и сахарному диабету. Если в напитке используется сахарозаменитель, то опасность развития инсулинорезистентности и, как следствие, ожирения и сахарного диабета не менее высокая. Кроме этого, все сахарозаменители отрицательно влияют на печень», — пояснила Чиркова.
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