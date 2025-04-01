Терапевт раскрыла, как смена погоды может отразиться на здоровье

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Смена погодных условий может заметно отразиться на здоровье, в частности возможно повышение давления, боли в спине и пояснице, вызванные резким увеличением нагрузки при потеплении (к примеру, работой в огороде). Об этом рассказала врач-терапевт, врач-кардиолог компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова. По ее словам, при длительной статичной работе в саду может обостряться варикоз.
«Смена погоды может послужить триггером для возникновения мигрени у людей, склонных к ней. Также для весеннего периода характерно развитие поллиноза — аллергической реакции организма на наличие в воздухе большого количества пыльцы. <…> Кроме того, у пациентов с бронхиальной астмой может произойти обострение заболевания на фоне контакта с пыльцой-аллергеном», — предупредила врач в беседе с RT.В свою очередь нутрициолог Катерина Кузина поделилась советами, как укрепить иммунитет и общий тонус организма в весенний период. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт призвала добавить больше полезных жиров в рацион, сократить потребление сахара и употреблять больше овощей и фруктов. По ее словам, также крайне важно отказаться от вредных привычек — курения и тяги к вредной пище.
«Спорт — верный друг здорового иммунитета. Физические нагрузки помогают предотвратить застой крови, нормализуют давление, повышают общую выносливость и тонус организма, а также насыщают организм кислородом. Любой спорт благотворно влияет на иммунитет», — говорится в материале.Читайте также:
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