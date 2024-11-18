В Раменской больнице внедрили новое исследование новообразований кожи

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
В Центре амбулаторной онкологической помощи Раменской больницы проводят бесплатную панч-биопсию, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Это метод диагностики новообразований кожи при различных заболеваниях – онкологических, бактериальных, вирусных, грибковых и аутоиммунных.
Врач может назначить такую процедуру, если подозревает у пациента онкологическое заболевание. Она позволяет не только выявить диагноз, но и составить оптимальный план лечения, а также контролировать эффективность терапии.
Процедура проводится амбулаторно, госпитализация не требуется. Никакая специальная подготовка также не нужна. Процесс занимает 20-30 минут. После процедуры пациент получает рекомендации по использованию повязки и уходу за раной.
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«Панч-биопсия – уникальный метод взятия биоматериала из разных слоёв кожи при специальными трубчатыми скальпелями, называемыми панчами. Взятые частицы новообразований отправляют в лабораторию на гистологические исследования. Благодаря панч-биопсии удаётся диагностировать заболевания кожных покровов и контролировать эффективность лечения. Исследование малотравматично и высокоэффективно», – пояснила заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Раменской больницы Наталья Дерябина.
Процедура проводится амбулаторно, госпитализация не требуется. Никакая специальная подготовка также не нужна. Процесс занимает 20-30 минут. После процедуры пациент получает рекомендации по использованию повязки и уходу за раной.
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Лора Луганская