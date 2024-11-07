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Российские учёные разработают металинзу для моментального определения инфекций

Фото: iStock/Rapeepat Pornsipak

Фото: iStock/Rapeepat Pornsipak

Сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) разрабатывают переносной прибор (металинзу) для выявления инфекций прямо на месте оказания медицинской помощи.
Такая металинза должна прийти на смену ПЦР-тестам.

Уточняется, что металинза будет представлять собой тонкий оптический элемент, способный фокусировать световой сигнал от отдельных молекул и позволяющий разглядеть маркеры вирусов. Первый опытный образец такой разработки уже собран.



«При проведении ПЦР-теста надо химическими методами искусственно увеличить количество биомаркеров до таких объёмов, чтобы потом можно было их детектировать классическими способами. Это проводится в лабораторных условиях и требует времени и определенных усилий. Наше устройство сможет напрямую анализировать биоматериал пациента и давать более быстрый результат при меньших финансовых затратах», — приводят «Известия» слова ведущего научного сотрудника лаборатории контролируемых оптических наноструктур МФТИ Александр Барулин.

А учёные из МГУ имени М.В. Ломоносова разработали препарат, способный помешать патогенным грибкам противостоять воздействию лекарств. Разработка будет применяться с обычными противогрибковыми средствами, усиливая их.

«В дальнейшем мы планируем исследовать комбинации ферментов с антимикробными препаратами против смешанных популяций микроорганизмов. Часто патогены разных типов объединяются в целые сообщества. Это позволяет им добиться большего успеха и, соответственно, нанести больший вред организму человека или животного», — поделилась в беседе с RT доктор биологических наук, профессор кафедры химической энзимологии химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Ефременко.

Ранее сообщалось, что учёные получили самые качественные и детальные снимки Юпитера за всю историю наблюдения.

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Директор МОНИКИ Соболев: «Сегодня институт переживает второе рождение»
07 ноября 2024, 16:05

Фото: Радио 1

В МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского открылся VIII съезд терапевтов Московской области.
В нём участвуют не только подмосковные врачи, но и гости из других стан, сообщил корреспонденту «Радио 1» директор Московского областного клинического института Константин Соболев.
«Это знаковое мероприятие. Приехали терапевты из всех уголков региона – врачи общей практики, врачи-терапевты, работающие на участках. Съезд международный, с участием иностранных делегатов. Это тоже говорит о его значимости. Многие участвуют в онлайн-режиме. Уже представлено много интересных докладов о цифровизации, современных подходах во всех направлениях медицины – эндокринологии, гастроэнтерологии, кардиологии. Всё это очень важно для врачей общей практики, потому что сегодня здесь терапевты, которые работают в разных направлениях», – отметил Соболев.
Он напомнил, что в следующем году планируется отметить 250 лет создания МОНИКИ – точнее, старой Екатерининской больницы. А в прошлом году отмечалось 100-летие организации института.
«Это огромная история. На сегодня нет практически ни одного великого учёного, который работал как в дореволюционное, так и в советское время, и не был бы связан с нашим институтом. Мы чтим эти традиции, храним их, развиваем. У нас созданы научные и педагогические школы с огромным опытом», – рассказал собеседник «Радио 1».
По словам Соболева, сегодня институт переживает второе рождение. В нём поэтапно проходит капитальный ремонт основных зданий, отремонтированы новые операционные.
«Сейчас у нас уже не 14, а 41 операционная, оснащённые самым современным оборудованием по 40 профилям. Это практически все профили, существующие в данный момент в здравоохранении. Пациент, пришедший сюда, может получить комплексное обследование и лечение. Мы берём тяжёлых и пожилых больных с разной патологией. К процессу сразу же подключаются разные специалисты – хирурги, ортопеды, эндокринологи, сосудистые хирурги. Мы в этом плане – уникальные в России, потому что нас сосредоточена и научная, и педагогическая, и лечебная работа», – добавил врач.
По оценке Константина Соболева, по кадрам МОНИКИ укомплектованы.
«К нам за последние годы пришли порядка новых 1200 сотрудников как из Москвы и Московской области, так и ведущие специалисты из всех регионов России, из федеральных институтов. Поэтому проблем нет», – заключил директор МОНИКИ.
Масштабный VIII съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука – в практику» проводится в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 7 и 8 ноября. В числе его участников – представители 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.

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Врачи Центра им. Л. Рошаля сделали операцию на сердце 800-граммовому младенцу
07 ноября 2024, 14:06

Фото: ​телеграм-канал ДКЦ

Кардиохирурги Детского клинического центра им. Л. Рошаля сделали операцию недоношенному ребёнку с пороком сердца в рамках сотрудничества со специалистами Московского областного перинатального центра Балашихи. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
Врачи выехали в Балашиху и провели операцию по клипированию открытого протока между аортой и лёгочным стволом младенцу, находившемуся на ИВЛ. Для этого понадобилось выделить этот проток через маленький разрез и наложить на него специальную клипсу.
«После операции мы связались с коллегами из перинатального центра, которые подтвердили, что операция оказала нужное действие. Новорождённого перевели на самостоятельное дыхание. Учитывая, что это маловесный ребенок, ему потребуется длительное время для донашивания после операции», – рассказал главный внештатный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.
Ребёнок весит всего 800 граммов. После операции специалисты перинатального центра будут выхаживать его в специальном кювезе, где созданы условия, как в утробе матери.

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Подмосковный психолог Лыков рассказал, как помочь ребёнку справиться со стрессом
07 ноября 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Родители не могут поместить детей в вакуум, где совсем не будет сложных ситуаций.
Поэтому важно научить ребёнку справляться с переживаниями, заявил психолог подмосковного НИКИ детства Евгений Лыков.
«Существует два вида стресса: эустресс и дистресс. Первый – положительный, он не наносит вреда психике. Второй – отрицательный. Он негативно сказывается на организме. Дистресс у ребёнка может быть вызван чрезмерными физическими нагрузками и эмоциональными переживаниями. Это, например, новая школа, успеваемость, проблемы в семье, развод родителей и так далее», – перечислил специалист.
Чтобы понять, что у ребёнка дистресс, нужно понаблюдать за его настроением, сравнить уровень активности и открытости сейчас и, например, неделю назад. Если ребёнок меньше говорит о своих переживаниях и закрыт, это сигнал о том, что его тело и психика уходят в режим экономии энергии.
«Если ребёнок не в настроении, поделитесь своими чувствами, скажите: «Я вижу, что что-то происходит и беспокоюсь за тебя. Могу я чем-то помочь? Если захочешь обсудить, я буду рядом». Предложите помощь, но не настаивайте», – посоветовал Лыков.
По его словам, такой подход позволяет несовершеннолетнему почувствовать, что его чувства важны для родителей. Далее нужно обсудить план решения возникших проблем. Если ребёнок молчит, нужно просто быть рядом и дать понять, что он не одинок.

Специалист призвал в кризисных ситуациях не пренебрегать помощью психологов. Он напомнил, что в состоянии стресса психика концентрируется в основном на плохом. Нужно помочь ребёнку повернуть фокус внимания на хорошее, отметить его достижения, похвалить.

С 4 по 10 ноября в России проходит Неделя сохранения душевного комфорта. Она приурочена к Международной неделе осведомлённости о стрессе.

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#минздрав мо
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#московская область
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Участников съезда терапевтов Подмосковья поприветствовал Игорь Брынцалов
07 ноября 2024, 13:09

Игорь Брынцалов (Фото: медиасток.рф)

Масштабный VIII съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику» проводится в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, его участников, в числе которых представители 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, поприветствовал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Обращение от его имени зачитала депутат регионального парламента Лидия Антонова, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Поздравляю все участников с открытием восьмого съезда терапевтов Московской области. (…) Сегодня перед медицинским сообществом стоит масштабная задача по непрерывному повышению профессионального уровня терапевтов. Участие в съезде является отличной возможностью для обмена опытом и знаниями в области профилактики, диагностики и лечения пациентов с различными заболеваниями. На съезде вы самым подробным образом рассмотрите и детально обсудите наиболее актуальные проблемы современной медицины. Убеждён, что насыщенная научая программа вызовет живой интерес у врачей различных специальностей. Желаю участникам съезда интересной и плодотворной работы», — написал Игорь Брынцалов.
Приветственные слова участникам съезда от министерства здравоохранения Московской области сказала замминистра здравоохранения региона Ольга Отдельнова.

«Мы желаем участникам съезда плодотворной работы, тёплой дружеской атмосферы, обмена знаниями и опытом», — заявила Отдельнова.
Восьмой съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику» будет работать 7-8 ноября, его программа охватывает самый широкий круг вопросов в области здравоохранения.

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#съезд
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В Подмосковье до конца года откроют три новые поликлиники
07 ноября 2024, 12:38

Фото: iStock/demaerre

Три новые поликлиники планируют сдать в эксплуатацию в Московской области до конца текущего года. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Ольга Отдельнова в кулуарах VIII съезда терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику».
«До конца года в эксплуатацию будут введены три новые поликлиники — в Лосино-Петровском, Сергиевом Посаде и в Лобне. Мы очень стараемся успеть до конца декабря — сделать такой новогодний подарок нашим жителям», — сказала Ольга Отдельнова.
Она также отметила, что в текущем году были открыты после капитального ремонта две поликлиники — в Жуковском и Истре.

Кроме того, Ольга Отдельнова подчеркнула, что в рамках развития сферы здравоохранения в Московской области действует ряд льгот для медицинских работников.

«Это и социальная ипотека, и программа «Земский доктор», и программа компенсации аренды жилья. Таким образом мы привлекаем врачей из других регионов. Действует также программа «Приведи друга», чтобы наше сообщество было сплочённым и имело возможность заботиться о жителях нашего Подмосковья», — сказала Отдельнова.
Она добавила, что самой востребованной льготой в настоящее время является компенсация за аренду жилья, и сообщила, что эта мера поддержки будет действовать в регионе и в будущем году.

VIII съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику» проводится на базе МОНИКИ им. Владимирского 7-8 ноября.

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#минздрав мо
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#съезд
#врачи
#моники
#терапевт
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#подмосковье
#поликлиника
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Мурашко отметил важность съезда терапевтов Московской области
07 ноября 2024, 12:06

Михаил Мурашко(Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Восьмой съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику» открылся в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, с приветственным словом от лица министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко Альбертовича выступил заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, Дмитрий Батурин, передаёт корреспондент «Радио 1».
«От имени министерства здравоохранения Российской Федерации приветствую участников съезда. Я убеждён, что съезд пройдёт на высоком уровне, позволит участникам ознакомиться с новейшими разработками и повысить свои профессиональные знания. А результаты работы съезда найдут отражение в предложениях по совершенствованию нашей общей работы в сфере здравоохранения», — говорится в заявлении министра.
Приветствие участникам передал и председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

«Приветствую организаторов, участников и гостей съезда. Съезд проводится не в первый раз, и это говорит о его важности и востребованности как площадки для рассмотрения актуальных вопросов современной медицины, технологий здравоохранения, инновационных стратегий терапии на современном этапе», — написал Бадма Башанкаев.
Он добавил, что значимость съезда также подчёркивает то, что в нём участвуют не только подмосковные врачи, но и работники здравоохранения из 15 стран ближайшего и дальнего зарубежья.

VIII съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику» будет проходить 7-8 ноября, его тематика охватывает вопросы диагностики и терапии самого широкого круга заболеваний.

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#съезд
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#московская область
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В Долгопрудном врачи вернули зрение 85-летнему пациенту с бурой катарактой
07 ноября 2024, 11:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти ослепшему 85-летнему мужчине сумели вернуть зрение врачи Долгопрудненской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравохранения Московской области.
Когда пациент поступил в клинику, одним глазом он едва мог различить пальцы на руке, а вторым — только самые крупные буквы в офтальмологической таблице.

«Диагностика выявила у пациента осложненную бурую катаракту обоих глаз с атрофией мышц радужной оболочки. Патология формировалась в течение нескольких лет на фоне приема лекарств от другого заболевания», — говорится в сообщении.
Для лечения этой сложной патологии нужны высококвалифицированные врачи и специальное оборудование. Операция проводилась в два этапа.

«На первом мы провели дополнительное обследование пациента и микрохирургическую операцию на одном глазе. Затем, после дня наблюдений, выписали пациента домой для восстановления перед операцией на втором глазе. Через неделю пациента вновь госпитализировали и провели микрохирургическую операцию на втором глазе», — говорится в сообщении.
В ходе операций мужчине заменили повреждённые хрусталики глаз на импланты. Обе операции прошли успешно. Зрение в обоих глазах удалось восстановить до 70%.

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#здравоохранение
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Биолог Опарин заявил об опасности употребления снега
06 ноября 2024, 20:34

Фото: iStock/SbytovaMN

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин заявил, что даже чистый снег содержит вредные для человека реагенты и бактерии, поэтому его нельзя есть.
«Снег и сосульки активно поглощают окружающие загрязнители. Проходя через атмосферу, снег улавливает различные частицы, в том числе выхлопные газы автомобилей, выбросы промышленных предприятий и даже радиоактивные осадки. Эти микроскопические загрязнения оседают на поверхности снега и образующихся из него сосулек, что делает их небезопасными», — пояснил в беседе с NEWS.ru Опарин.

Он добавил, что поедание снега опасно расстройством пищеварения и аллергией.

Ранее доктор биологических наук, профессор Анча Баранова заявляла, что микоплазменная пневмония опасна тем, что может привести к астме.

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#здоровье
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Клинская служба скорой помощи получила современный автомобиль
06 ноября 2024, 18:08

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Автопарк Клинской подстанции скорой помощи пополнился новой «ГАЗелью». Это первый автомобиль, полученный в этом году по губернаторской программе, сообщили в пресс-службе городского округа.
«Автомобиль оснащён дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, реанимационным ящиком, укладками для взрослых и детей. Для удобства водителя в машине имеются навигатор и камеры заднего вида. Помимо этого, машина оборудована системами обеззараживания воздуха, климат-контроля и ГЛОНАСС», – говорится в сообщении.
Новая машина скорой помощи уже впервые вышла в рейс. Клинские врачи отметили удобство автомобиля.
«Ходить в машине легко, ни за что не задеваешь. Все предметы первой необходимости находятся в лёгком доступе» - поделился врач Клинской подстанции скорой помощи. Евгений Тембер.
Как отметили в пресс-службе, автопарк подстанции регулярно пополняют новые автомобили. Сейчас ежесуточно на страже здоровья стоят 12 бригад медиков.

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