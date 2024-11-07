Российские учёные разработают металинзу для моментального определения инфекций

Фото: iStock/Rapeepat Pornsipak
Сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) разрабатывают переносной прибор (металинзу) для выявления инфекций прямо на месте оказания медицинской помощи.
Такая металинза должна прийти на смену ПЦР-тестам.
Уточняется, что металинза будет представлять собой тонкий оптический элемент, способный фокусировать световой сигнал от отдельных молекул и позволяющий разглядеть маркеры вирусов. Первый опытный образец такой разработки уже собран.
А учёные из МГУ имени М.В. Ломоносова разработали препарат, способный помешать патогенным грибкам противостоять воздействию лекарств. Разработка будет применяться с обычными противогрибковыми средствами, усиливая их.
Ранее сообщалось, что учёные получили самые качественные и детальные снимки Юпитера за всю историю наблюдения.
Читайте также:
С помощью зонда «Юнона» получены самые чёткие снимки Юпитера за всю историю
Учёные раскрыли, когда начнётся магнитная буря
В Казани разработан уникальный ИИ для выбора темы ВКР для студентов
Уточняется, что металинза будет представлять собой тонкий оптический элемент, способный фокусировать световой сигнал от отдельных молекул и позволяющий разглядеть маркеры вирусов. Первый опытный образец такой разработки уже собран.
«При проведении ПЦР-теста надо химическими методами искусственно увеличить количество биомаркеров до таких объёмов, чтобы потом можно было их детектировать классическими способами. Это проводится в лабораторных условиях и требует времени и определенных усилий. Наше устройство сможет напрямую анализировать биоматериал пациента и давать более быстрый результат при меньших финансовых затратах», — приводят «Известия» слова ведущего научного сотрудника лаборатории контролируемых оптических наноструктур МФТИ Александр Барулин.
А учёные из МГУ имени М.В. Ломоносова разработали препарат, способный помешать патогенным грибкам противостоять воздействию лекарств. Разработка будет применяться с обычными противогрибковыми средствами, усиливая их.
«В дальнейшем мы планируем исследовать комбинации ферментов с антимикробными препаратами против смешанных популяций микроорганизмов. Часто патогены разных типов объединяются в целые сообщества. Это позволяет им добиться большего успеха и, соответственно, нанести больший вред организму человека или животного», — поделилась в беседе с RT доктор биологических наук, профессор кафедры химической энзимологии химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Ефременко.
Ранее сообщалось, что учёные получили самые качественные и детальные снимки Юпитера за всю историю наблюдения.
Читайте также:
С помощью зонда «Юнона» получены самые чёткие снимки Юпитера за всю историю
Учёные раскрыли, когда начнётся магнитная буря
В Казани разработан уникальный ИИ для выбора темы ВКР для студентов
Мелисса Тимофеева