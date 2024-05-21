Россиян предупредили о возможном всплеске заболеваемости новым коронавирусом

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Новый вариант коронавируса группы FLiRT может вызвать новую волну заболеваемости в Европе, США, а спустя время и в России. Об этом предупредил иммунолог Николай Крючков в беседе с «Лентой.ру».
«Эволюция коронавируса продолжается, и, если общество стало меньше внимания обращать на вирус, это не значит, что он исчез. Было обострение ситуации в Китае, теперь то же ждет Европу и США. Сейчас мы наблюдаем очередную генерацию внутри омикрон-линии: популяция продолжает адаптироваться, а вирус — преодолевать негативную для него адаптацию», — пояснил врач.При этом, как утверждает Крючков, серьезной разницы в патогенности, летальности у новых вариантов нет — данные показатели оставались практически на том же уровне 2021 года. Резких скачков в заразности, по словам иммунолога, также ждать не стоит — она достигла своего биологического потолка.
Собеседник издания подытожил, что с учетом нынешней обстановки, новых крупных волн заболеваемости не ожидается, но будут всплески. Он добавил, что рост заболеваемости в России не будт «слишком масштабным».
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