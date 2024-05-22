В Россию проник вариант коронавируса FLiRT

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В России выявили новый вариант коронавируса FLiRT, однако он не представляет существенной угрозы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.
«Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты. За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности», — проинформировали в ведомстве.В Роспотребнадзоре уточнили, что во всем мире преобладающим вариантом все еще остается омикрон.
Симптомы вариантов FLiRT похожи на симптомы при омикроне — лихорадка, слабость, головная боль, кашель, боль в горле, боли в мышцах, потеря вкуса или обоняния.
Ранее иммунолог Николай Крючков предупредил о всплеске заболеваемости новым вариантом ковида. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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