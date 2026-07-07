Российские врачи спасли пациента, чье сердце билось справа
Врачи Городской больницы №5 Набережных Челнов оказали медицинскую помощь пациенту с редкой анатомической особенностью — декстракардией (сердце расположено справа). Об этом в Макс сообщил министр здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев.
37-летний челнинец обратился к специалистам с ухудшением самочувствия после перенесенной коронавирусной инфекции, пишет «Татар-информ». Проведенное комплексное обследование выявило у него аритмию, на фоне которой развилась хроническая сердечная недостаточность, повлекшая за собой нарушения в работе почек и печени.
Как пояснила кардиолог Альбина Башарова, медикам удалось подобрать эффективную терапевтическую тактику и стабилизировать состояние пациента. Для дальнейшего лечения мужчину направили в Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова в Москве, где ему провели радиочастотную абляцию и имплантировали электрокардиостимулятор.
Устройство настроили на обеспечение стабильного сердечного ритма. В результате вмешательства у пациента значительно уменьшилась одышка, а общее самочувствие улучшилось.
В настоящее время мужчина ежедневно посещает консультации и сдает необходимые анализы. Лечение корректируется врачами с учетом динамики показателей работы сердца, почек и печени.
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