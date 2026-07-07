Российские врачи спасли пациента, чье сердце билось справа

07 июля 2026, 19:14

Врачи Набережных Челнов помогли пациенту, чье сердце билось справа

Фото: istockphoto/megaflopp

Врачи Городской больницы №5 Набережных Челнов оказали медицинскую помощь пациенту с редкой анатомической особенностью — декстракардией (сердце расположено справа). Об этом в Макс сообщил министр здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев.