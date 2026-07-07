Врачи назвали нормальную длительность опорожнения кишечника
Врач-гастроэнтеролог Мелисса Хершман заявила, что акт дефекации в норме занимает от трех до пяти минут. Такую оценку она дала вместе с медсестрой Лесли Уэйд. Об этом сообщает HuffPost.
По словам Хершман, опорожнение кишечника должно проходить без усилий и лишнего ожидания. Уэйд уточнила, что человеку не стоит долго сидеть на унитазе в надежде на позыв или тужиться ради результата. Медики предупредили: привычка проводить в туалете слишком много времени повышает риск неприятных последствий. В их числе геморрой, анальные трещины и повреждение слизистой анального канала. По словам Уэйд, такая нагрузка со временем вредит кишечнику и ослабляет мышцы тазового дна.
Для регулярного стула специалисты советуют пить достаточно воды, больше двигаться и включать в меню продукты с клетчаткой. Речь идет о фруктах, овощах, злаках и бобовых.
Клетчатка — это пищевые волокна, которые почти не перевариваются, но играют очень важную роль в работе организма. Она помогает кишечнику работать регулярно, делает стул более мягким и объемным, снижает риск запоров и поддерживает здоровую микрофлору. Кроме того, клетчатка замедляет всасывание сахара, поэтому после еды уровень глюкозы повышается более плавно, а чувство сытости сохраняется дольше. Это полезно и для контроля веса, и для профилактики резких приступов голода. Часть волокон также помогает снижать уровень «плохого» холестерина.
Больше всего клетчатки обычно не в соках и пюре, а в цельных овощах и фруктах, особенно если есть их с кожурой, когда это возможно. Из фруктов хорошими источниками считаются яблоки с кожурой, груши, апельсины, малина, ежевика, слива, авокадо. Из овощей особенно полезны брокколи, цветная и белокочанная капуста, брюссельская капуста, морковь, свекла, тыква, зеленый горошек. Если говорить о продуктах вообще, то очень много клетчатки также в бобовых, овсянке, цельнозерновом хлебе, семенах льна и чиа.
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