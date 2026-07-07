Врачи назвали нормальную длительность опорожнения кишечника

07 июля 2026, 08:42

Гастроэнтеролог Хершман: процесс дефекации не должен занимать более пяти минут

Фото: iStock/mi-viri

Врач-гастроэнтеролог Мелисса Хершман заявила, что акт дефекации в норме занимает от трех до пяти минут. Такую оценку она дала вместе с медсестрой Лесли Уэйд. Об этом сообщает HuffPost.