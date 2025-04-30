Российский препарат «Афотид» эффективен против 70% видов рака

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Препарат «Афотид» российского производства считают эффективным в борьбе против 70,5% всех онкологических заболеваний. Об этом заявил генеральный директор компании-разработчика «Афотида» «Лина М» Александр Галанцев.
«Это обусловлено тем, что 97% раковых клеток имеют рецепторы к альфа-фетопротеину, к которому прикреплен действующий компонент — дактиномицин. «Афотид» работает против большинства форм рака, сарком и лимфом», — рассказал Галанцев в беседе с «Постньюс».
По его словам, препарат можно быстро адаптировать в соответствии с другими веществами, что позволит охватить весь спектр злокачественных заболеваний и даже отказаться от проведения химиотерапии.
В ответ на критику специалистов-онкологов «Афотида» Галанцев отметил, что они не изучили научную литературу по теме, а в основном в своих суждениях опирались на сообщения в СМИ.
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