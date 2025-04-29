«Каждый второй умрёт от рака»: доктор Мясников рассказал о том, как защититься от онкологии

Александр Мясников (Фото: Тelegram @drmyasnikov)
Канцерогены увеличивают риск онкологии, при этом заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников заявил, что защититься от них в современном мире невозможно, и каждый второй житель Земли умрёт от рака.
«Что даст толчок генетической мутации, мы толком не знаем. Это может быть радиация, плохая экология, табак, продукты сгорания того же угля, выхлопы, микропластик, покрытие сковородок, ультрафиолетовое излучение, состав дезодорантов и кремов от загара, сахарозаменители — что угодно. Канцерогены везде. Официально в списки канцерогенов входит даже поваренная соль. Нужно дальше говорить?» — сказал Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он отметил, что люди могут «лишь не нарываться», то есть не есть колбасу, не посещать солярий, не пересаливать пищу и так далее. Но в первую очередь, по словам врача, нужно укреплять собственные «защитные силы».
Мясников уточнил, что у кого-то есть генетическая защита от онкологии, и обратил внимание, что раком чаще болеют люди с хроническими заболеваниями.
Он также привёл данные статистики, согласно которой в развитых странах от рака умирает порядка 40 % населения.
«Исходите из этого. Каждый второй у нас умрет от рака. Вопрос в том, когда этот рак будет и как вы его перенесете: он вас свалит, или вы будете активны?» — заключил Мясников.
Тем временем врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с «Москвой 24» заявила, что черника, малина и облепиха считаются самыми полезными ягодами для пожилых. По её словам, черника препятствует преждевременному старению зрительного аппарата, а малина содержит в себе много магния, который положительно действует на сердечно-сосудистую систему. Также ягода обладает мочегонным и противовоспалительным действием.
«В свою очередь, облепиха полезна тем, что нормализует липидный обмен. С возрастом он нарушается, что приводит к повышению уровня холестерина», — рассказала Русакова.
При этом она предупредила, что ягоды не стоит употреблять в большом количестве, так как они могут агрессивно подействовать на желудочно-кишечный тракт или вызвать аллергию.
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