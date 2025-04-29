«Каждый второй умрёт от рака»: доктор Мясников рассказал о том, как защититься от онкологии

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина огласила статистические данные по заболеванию корью в регионе. Как было отмечено, с начала года в регионе было зафиксировано шесть случаев инфекционного вирусного заболевания.