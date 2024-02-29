Врач предупредила о последствиях полного отказа от хлеба

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Врач-диетолог Наталья Денисова призвала не отказываться от хлеба, так как это может быть чревато проблемами со здоровьем. В разговоре с «АиФ» она заявила, что в день человеку нужно съедать примерно 5 кусочков ржаного хлеба (около 300 г), поскольку в нем содержится железо, кальций, витамины В2 и незаменимые аминокислоты.
Содержащая в этом продукте фолиевая кислота обеспечивает нормальную работу нервной системы и помогает организму с обновлением клеток. За счет этого поэтому хлеб особенно важно есть беременным.
В заключении врач отметила, что ржаной или другой цельнозерновой хлеб помогает в похудении. Он улучшает насыщение благодаря содержащейся в нем клетчатке. При этом белый хлеб может повышать уровень сахара после еды, что может усилить аппетит и спровоцировать переедание.
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