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Невролог предупредила любителей энергетиков о неприятных последствиях

Врач Демьяновская: Большие дозы энергетиков вызывают головную боль и тахикардию
Фото: iStock/bauwimauwi

Энергетики могут быть опасны для нервной системы и организма в целом. Об этом сообщила невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, передает «Лента.ру».



По словам специалиста, энергетические напитки не восстанавливают силы, а лишь временно скрывают усталость благодаря содержанию кофеина. Если заменять полноценный сон и отдых ими, нервная система продолжает функционировать в режиме перегрузки, отметила Демьяновская. Согласно ее мнению, регулярное употребление больших доз энергетиков может привести к тревожности, раздражительности, тремору рук, внутреннему напряжению, головным болям и тахикардии.

Ещё одной распространённой проблемой, с которой сталкиваются любители этих напитков, Демьяновская назвала нарушения сна. Кофеин действует в течение нескольких часов, поэтому употребление энергетика вечером может затруднить засыпание и сократить глубину сна.

Кроме того, невролог подчеркнула, что сахар, который часто добавляют в этот продукт, создаёт дополнительную нагрузку. Его избыток способствует увеличению калорийности рациона и может со временем привести к лишнему весу и нарушениям обмена углеводов.

Также врач обратила внимание на то, что в состав энергетических напитков, помимо кофеина, нередко входит таурин. Хотя это вещество само по себе не является стимулятором, сочетание нескольких активных компонентов в одном энергетике может усилить нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы, особенно если человек пьёт несколько банок подряд или одновременно употребляет кофе и другие источники кофеина.

Екатерина Коршунова

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