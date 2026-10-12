Невролог предупредила любителей энергетиков о неприятных последствиях

12 октября 2026, 13:23

Врач Демьяновская: Большие дозы энергетиков вызывают головную боль и тахикардию

Фото: iStock/bauwimauwi

Энергетики могут быть опасны для нервной системы и организма в целом. Об этом сообщила невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, передает «Лента.ру».