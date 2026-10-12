Стоматолог перечислил три признака требующей замены старой пломбы

12 октября 2026, 19:15

Врач Мирзоян: Отсутствие боли не всегда означает, что зуб под пломбой здоров

Фото: iStock/Bojan89

Отсутствие боли не всегда означает, что зуб под старой пломбой здоров. Об этом сообщил стоматолог, кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник Smile Symphony Армен Мирзоян, передает «Лента.ру».