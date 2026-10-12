Стоматолог перечислил три признака требующей замены старой пломбы
Отсутствие боли не всегда означает, что зуб под старой пломбой здоров. Об этом сообщил стоматолог, кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник Smile Symphony Армен Мирзоян, передает «Лента.ру».
Специалист предупредил, что после реставрации зуба может возникнуть вторичный кариес, который на начальных этапах не проявлялся симптомами. Нерв в таких зубах часто уже пролечен или частично защищен пломбой, поэтому болевые ощущения возникают только на поздней стадии, когда разрушение достигает значительной глубины. Стоматолог рекомендовал ориентироваться не на субъективные ощущения, а на видимые признаки.
Мирзоян указал на три явных сигнала, которые указывают на необходимость проверки реставрации. Во-первых, это потемнение пломбы или появление серого ободка по ее краю. Такие изменения свидетельствуют о том, что между пломбой и зубом образовалась щель, через которую могут проникать бактерии.
Во-вторых, стоит обратить внимание на появление чувствительности к горячему, холодному или сладкому в тех местах, где раньше такой реакции не наблюдалось. Этот признак указывает на наличие микротрещин или недостаточное прилегание материала.
Кроме того, Мирзоян добавил, что важно учитывать возраст пломбы. По его словам, композитные материалы в среднем служат 7-10 лет, а в зонах с повышенной жевательной нагрузкой этот срок может быть короче.
Читайте также: