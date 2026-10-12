Кардиолог перечислил помогающие поддержать здоровье сердца фрукты и ягоды
Кардиолог Хосе Абеллан-Алеман перечислил фрукты и ягоды, помогающие поддержать здоровье сердца. Об этом пишет издание Mirror.
Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний специалист посоветовал включить в рацион красный виноград. В его ягодах содержатся антоцианы, которые поддерживают здоровье сердца. Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами и могут нейтрализовать свободные радикалы, повреждающие клетки и усугубляющие проблемы с сердцем, пояснил он. По словам Абеллан-Алемана, антоцианы также присутствуют в вишне и гранате.
Врач также отметил пользу яблок, богатых клетчаткой. В частности, в них содержится растворимая клетчатка, такая как пектин, которая способствует снижению всасывания холестерина в кишечнике.
Кроме того, Абеллан-Алеман подчеркнул важность цитрусовых. Апельсины, лимоны, грейпфруты и лаймы содержат флавоноиды, регулирующие кровяное давление. Также в цитрусовых много калия, который помогает сбалансировать уровень натрия и поддерживает нормальное давление, добавил кардиолог.
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