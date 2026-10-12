Кардиолог перечислил помогающие поддержать здоровье сердца фрукты и ягоды

12 октября 2026, 15:54

Кардиолог Абеллан-Алеман: Красный виноград и яблоки полезны для здоровья сердца

Фото: iStock/AlexRaths

Кардиолог Хосе Абеллан-Алеман перечислил фрукты и ягоды, помогающие поддержать здоровье сердца. Об этом пишет издание Mirror.