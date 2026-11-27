Россиян предупредили, что горячий чай и суп могут довести до рака
Врач Шуппо: напитки горячее 65 °C повышают риск рака пищевода
Регулярное употребление напитков и супов температурой выше 65-70 °C вредит здоровью. Об этом рассказала основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.
В беседе с RT врач заявила, что Международное агентство по изучению рака в 2016 году отнесло напитки горячее 65 °C к вероятным канцерогенам группы 2A. Оксфордское исследование показало: у любителей очень горячих напитков риск плоскоклеточного рака пищевода примерно втрое выше.
«Главную угрозу составляет повреждение слизистых оболочек рта, пищевода и желудка. Даже однократный ожог может грозить воспалением. А если намеренно постоянно есть или пить что-то очень горячее — это приведёт к хроническому воспалению (эзофагиту)», — отметила Ольга.Шуппо советует давать жидкости остыть хотя бы до 50-60 °C, не пить очень горячее натощак, не сочетать его с острой пищей и алкоголем и пить маленькими глотками. При хронических заболеваниях ЖКТ горячее усугубит воспаление.