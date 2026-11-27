27 ноября 2026, 17:43

Врач Шуппо: напитки горячее 65 °C повышают риск рака пищевода

Фото: Istock/Alina Rosanova

Регулярное употребление напитков и супов температурой выше 65-70 °C вредит здоровью. Об этом рассказала основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.





В беседе с RT врач заявила, что Международное агентство по изучению рака в 2016 году отнесло напитки горячее 65 °C к вероятным канцерогенам группы 2A. Оксфордское исследование показало: у любителей очень горячих напитков риск плоскоклеточного рака пищевода примерно втрое выше.

«Главную угрозу составляет повреждение слизистых оболочек рта, пищевода и желудка. Даже однократный ожог может грозить воспалением. А если намеренно постоянно есть или пить что-то очень горячее — это приведёт к хроническому воспалению (эзофагиту)», — отметила Ольга.