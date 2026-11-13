Россиянам рассказали о главной ловушке «ПП-сладостей»
Нутрициолог Сергунина: батончики без сахара и глютена часто высококалорийны
Нутрициолог Вероника Сергунина заявила, что полезные десерты могут содержать больше калорий, чем альтернативы, и посоветовала изучать состав и смотреть на первый ингредиент.
В беседе с NEWS.ru специалист отнесла к здоровому питанию батончики, мюсли, варенья и сгущенки.
«При оценке состава важно смотреть на порядок ингредиентов. Если мы берём продукт, где на первом месте стоит фруктоза, а потом мука или орешки, мы должны понимать, что фруктозы в нём больше всего. Куда полезнее съесть обычный ореховый батончик, в котором есть сахар, но он находится на последнем месте, нежели заменять его на такие «ПП-сладости», которые не несут пользы и могут содержать даже больше калорий», — отметила врач.Сергунина добавила, что батончики без сахара, лактозы и глютена часто высококалорийны из-за растительных компонентов — молока, масел, орехов и семян. Она рекомендовала критически оценивать продукт, следить за отсутствием лишнего в составе и анализировать КБЖУ.