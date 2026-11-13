Россиян призвали ходить к врачам даже при отсутствии жалоб

13 ноября 2026, 19:36

Онколог Черёмушкин: ежегодный медосмотр нужен даже без жалоб

Фото: Istock/demaerre

Врач-онколог Евгений Черёмушкин рассказал, что для профилактики рака кишечника нужно раз в год проходить медосмотр — даже без жалоб.





В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснил, что ежегодные осмотры и анализы важно проходить всем.

«Есть такая система профилактических осмотров — ежегодная. Считается, что для всех необходимо раз в год показаться, сделать анализы, осмотр. Также есть так называемый скрининг. Скрининг — это прицельный поиск определённых заболеваний для конкретных групп по возрасту, профессии или хроническим заболеваниям», — рассказал онколог.