Россиян призвали ходить к врачам даже при отсутствии жалоб
Онколог Черёмушкин: ежегодный медосмотр нужен даже без жалоб
Врач-онколог Евгений Черёмушкин рассказал, что для профилактики рака кишечника нужно раз в год проходить медосмотр — даже без жалоб.
В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснил, что ежегодные осмотры и анализы важно проходить всем.
«Есть такая система профилактических осмотров — ежегодная. Считается, что для всех необходимо раз в год показаться, сделать анализы, осмотр. Также есть так называемый скрининг. Скрининг — это прицельный поиск определённых заболеваний для конкретных групп по возрасту, профессии или хроническим заболеваниям», — рассказал онколог.Черёмушкин отметил, что рак кишечника на ранних стадиях почти не проявляется, поэтому распознать его самостоятельно сложно. К врачу стоит обратиться при изменениях стула, вздутии, крови в кале и необъяснимой потере веса. Особенно важно реагировать на симптомы, которые повторяются или усиливаются.