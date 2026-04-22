Россиян предупредили о начале активного цветения берёзы
В России начала активно цвести берёза, пыльца которой является самым распространенным аллергеном. Об этом предупредила иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
По её словам, симптомы аллергии похожи на ОРВИ: заложенность носа, обильные выделения из носа, зуд глаз, першение в горле и приступообразный кашель.
«В случае тяжёлого проявления аллергии может быть так называемая сезонная бронхиальная астма в виде приступа удушья, который прекращается, как только прекращается контакт с аллергенами», — пояснила Логина в разговоре с RT.
Она подчеркнула, что на сегодняшний день любую форму аллергии легко диагностировать. Поллиноз важно вовремя пролечить, в противном случае к нему присоединится перекрёстная пищевая аллергия на яблоки, груши, персики, черешню, которая будет проявляться круглый год.