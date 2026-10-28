Россиян предупредили о неочевидных симптомах туберкулеза

28 октября 2026, 19:28

Врач Кондрашкина: Ночная потливость и длительный кашель указывают на туберкулез

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Туберкулез может длительное время развиваться без выраженных симптомов. Об этом сообщила фтизиатр, заведующая Истринским филиалом Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Анжела Кондрашкина, передает «Лента.ру».