Россиян предупредили о неочевидных симптомах туберкулеза
Туберкулез может длительное время развиваться без выраженных симптомов. Об этом сообщила фтизиатр, заведующая Истринским филиалом Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Анжела Кондрашкина, передает «Лента.ру».
Длительный кашель, ночная потливость, необъяснимая потеря веса, слабость и продолжительное повышение температуры — эти симптомы не всегда указывают на туберкулёз, но требуют немедленного визита к врачу, отметила специалист. Кондрашкина подчеркнула, что для раннего выявления заболевания важно не ждать ухудшения состояния, а регулярно проходить профилактические обследования, включая флюорографию и рентген грудной клетки.
Врач также развеяла миф о том, что туберкулёз поражает только социально неблагополучных людей. По её словам, это заболевание, которое часто называют «социальным хамелеоном», не делает различий между людьми, независимо от их материального положения или социального статуса.
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