Россиян предупредили о неочевидной причине ускоренного старения лица
Стоматолог-ортопед клиники «Атрибьют» Герман Дьяк предупредил о неочевидной причине ускоренного старения лица. Об этом пишет «Лента.ру».
Специалист обратил внимание на то, что постепенная потеря твердых тканей зубов или челюсти приводит к изменению всего челюстно-лицевого комплекса. Он отметил, что нормальная физиологическая стираемость зубов достигает 0,1-0,2 миллиметра в год, но при патологиях, таких как бруксизм или неправильный прикус, высота коронок может значительно уменьшаться. Это приводит к укорачиванию нижней трети лица, углублению носогубных складок и округлости лица.
Врач подчеркнул, что утрата даже одного зуба вызывает атрофию костной ткани из-за отсутствия необходимой нагрузки. По его данным, в течение первого года после потери зуба ширина кости может уменьшиться на 25 процентов, а высота — на 40 процентов. Соседние зубы начинают наклоняться, а противоположные выдвигаются, что приводит к асимметрии лица.
Дьяк добавил, что неправильный прикус влияет на профиль лица, придавая ему хмурый вид. При этом изменение прикуса всего на два-три миллиметра может уменьшить глубину морщин вокруг рта на 30-40 процентов, делая лицо визуально моложе.
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