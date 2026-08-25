Россиян предупредили о неочевидной причине ускоренного старения лица

25 августа 2026, 16:21

Стоматолог Дьяк: Потеря даже одного зуба ускоряет старение лица

Фото: iStock/Viktoria Korobova

Стоматолог-ортопед клиники «Атрибьют» Герман Дьяк предупредил о неочевидной причине ускоренного старения лица. Об этом пишет «Лента.ру».