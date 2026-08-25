Врач предупредила об особенности хранения домашних закруток
Домашние закрутки можно хранить максимум два года. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова, пишет издание «Абзац».
Специалист объяснила, что домашние заготовки, приготовленные по правильной технологии, обычно сохраняют свои качества в течение одного-двух лет. При идеальных условиях хранения и строгом соблюдении всех правил консервирования срок годности может быть увеличен до трех лет. Она также подчеркнула, что банки с заготовками необходимо хранить в темном месте при температуре от 0 до 10 градусов.
Русакова отметила, что со временем продукты теряют свою свежесть, размягчаются и изменяются по текстуре и консистенции. Кроме того, в них разрушаются питательные вещества. Микробиологические процессы, вызванные размножением молочнокислых и дрожжевых бактерий, делают такие продукты непригодными для употребления.
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