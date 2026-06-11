Россиян предупредили о неприятных последствиях купания в фонтане

11 июня 2026, 11:49

Пульмонолог Пальман: при купании в фонтане можно заразиться пневмонией

Фото: Медиасток.рф

При купании в фонтане летом можно заразиться пневмонией с тяжелым течением из-за бактерии легионелла, которая живет в воде и распространяется через водные аэрозоли. Об этом предупредил врач-пульмонолог, сотрудник Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Александр Пальман.





По его словам, опасность представляют не только фонтаны, но и дачные бочки, особенно если воду из них использовать для полива огорода. Так, при наличии легионеллы в воде можно заболеть тяжелой пневмонией. Тем не менее она легко лечится антибиотиками при своевременном назначении.





«Что касается заражения через дачную бочку с водой — это возможно, но чаще такое происходит через аэрозоль. Скорее опасны летние фонтаны, чем наши обычные дачные бочки. Опять же, легионелла должна там размножиться, и нужно надышаться ею довольно сильно», — отметил Пальман в разговоре с Life.ru.

«Одно неосторожное движение ногой способно вывести из строя хрупкую форсунку или повредить кабель. В такой ситуации вступают в действие ст. 1064 и ст. 15 Гражданского кодекса РФ, обязывающие причинителя вреда возместить муниципалитету полный объём реального ущерба», — подчеркнул Палюлин.