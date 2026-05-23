Ребенка полностью засосало в трубу во время слива воды из фонтана
На юге Москвы шестилетнего мальчика засосало в трубу во время слива воды из фонтана. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его информации, ребенок полностью провалился в отстойник. К счастью, его смогли спасти, сейчас его осматривают медики. Сам фонтан, как отмечается в посте, относительно новый — его построили в 2022 году.
