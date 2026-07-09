Гастроэнтеролог развеял миф о дисбактериозе и вздутии живота

09 июля 2026, 19:13

Гастроэнтеролог Парамонов: Дисбактериоз не существует в медицине

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Диагноз «дисбактериоз» не существует в медицине и не объясняет причины вздутия живота. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов в разговоре с KP.RU.