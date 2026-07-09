Гастроэнтеролог развеял миф о дисбактериозе и вздутии живота
Диагноз «дисбактериоз» не существует в медицине и не объясняет причины вздутия живота. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов в разговоре с KP.RU.
Специалист утверждает, что анализы на дисбактериоз не выявляют причину неприятных симптомов, и их проведение при вздутии живота нецелесообразно. Врач подчеркнул, что проблемы могут быть связаны с бактериями, но чаще всего речь идет о других состояниях, а не о так называемом «дисбактериозе».
По словам Парамонова, одной из частых реальных причин является синдром избыточного бактериального роста (СИБР). Его вызывают не патогенные микробы, а обычные бактерии. При СИБР бактерии из толстого кишечника перемещаются в тонкий, где начинают активно размножаться, что может приводить к вздутию и другим проблемам с пищеварением.
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