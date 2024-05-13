Россиян предупредили о постпраздничной депрессии

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Психолог и семейный терапевт сервиса по поиску специалистов Эльнара Мустафина заявила, что после праздников и выхода на работу у человека может развиться постпраздничная депрессия.
«В психологии ощущение разбитости и апатии после отпуска называют синдромом постпраздничной депрессии. Организму нужно около двух недель для того, чтобы настроиться на отдых, а мы часто не располагаем таким количеством времени и резко прерываем «расслабление». Это и приводит к стрессу, раздражительности и подавленности», — пояснила в беседе с Газета.ру Мустафина.Она отметила, что справится со стрессом после праздников можно с помощью планирования задач и постепенного вхождения в рабочий режим.
Ранее ведущий психолог отдела профориентации и карьеры специализированного центра занятости Елена Андросенко заявляла, что восстановить рабочий режим после майских праздников поможет грамотное планирование задач и расстановка приоритетов.
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Мелисса Тимофеева