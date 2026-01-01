Россиян предупредили о причинах головной боли в новогодние праздники
Праздничные угощения, фейерверки, запах мандаринов и даже отдых после напряженной работы могут вызвать головную боль. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, врач-невролог, доцент кафедры неврологии ИНОПР Пироговского университета Инна Филатова, передает «Лента.ру».
Врач указала, что в большинстве случаев головная боль возникает без видимых причин, чаще всего это головная боль напряжения или мигрень. Невролог подчеркнула, что такие состояния могут быть вызваны внешними факторами, которые особенно часто усиливаются в новогодние праздники.
Филатова назвала нарушение режима дня одним из основных факторов, провоцирующих мигрень. По ее мнению, недостаток сна и последующие попытки выспаться нарушают циркадные ритмы и изменяют уровень серотонина, повышая возбудимость коры головного мозга.
Также головную боль могут вызвать алкогольные напитки, газированные напитки и сладости. Среди типичных триггеров новогоднего застолья — сыр, шоколад и цитрусовые.
Невролог отметила, что фейерверки и гирлянды также могут стать причиной приступа мигрени. Она объяснила, что мигающий свет активизирует зрительную кору, которая у людей, склонных к мигрени, уже гиперактивна. Такой же эффект могут оказывать сильные запахи, например, парфюма, свечей или хвои.
Кроме того, невролог предупредила, что отдых также может спровоцировать мигрень, особенно после напряженной работы и стресса.
