Россиян предупредили о причинах головной боли в новогодние праздники

01 января 2026, 15:51

Невролог Филатова: Отдых после работы может вызвать головную боль

Фото: iStock/fizkes

Праздничные угощения, фейерверки, запах мандаринов и даже отдых после напряженной работы могут вызвать головную боль. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, врач-невролог, доцент кафедры неврологии ИНОПР Пироговского университета Инна Филатова, передает «Лента.ру».