Россиян предупредили о продуктах, которые опасно употреблять с алкоголем

Фото: istock / AnnaTamila
Врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева предупредила, что алкоголь не стоит закусывать некоторыми продуктами, так как это может усилить похмелье и ухудшить самочувствие.
«Соленые продукты обезвоживают организм и будут заставлять тянуться к лишней рюмке», – отметила она в беседе с «Газетой.Ru».Также она призвала не употреблять со спиртными напитками десерты и сладости. Это приводит к воспалению слизистой желудка и ярко выраженному похмелью. В качестве закусок лучше отказаться от хлеба, так как из-за него возникает вздутие живота.
«Комбинация кофеина и алкоголя заставляет организм испытывать стресс, так как на него оказывается два совершенно противоположных действия: алкоголь расширяет сосуды, а кофеин (кофе и энергетики) сужает сосуды головного мозга. Это приводит к перепадам давления, тахикардии, тошноте», — добавила Антюфеева.Читайте также:
Ученые раскрыли, какая диета помогает в борьбе с раком
Врач призвала отказаться от привычки отсыпаться по выходным
Диетолог Королева призвала есть свеклу в сыром виде
Алина Юрчак