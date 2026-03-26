Работодатели могут запретить перекусы на рабочем месте: что это значит для сотрудников?
РИА Новости: работодатель может запретить перекусывать на рабочем месте
Работодатель вправе запретить сотрудникам перекусывать и пить чай на рабочем месте, а также привлечь к дисциплинарной ответственности за нарушение этого правила. Об этом рассказал член Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Илья Пащенко, пишет РИА Новости.
По словам специалиста, трудовое законодательство не содержит прямого запрета на прием пищи в офисе. Статья 108 Трудового кодекса РФ определяет, что работнику полагается перерыв на отдых и питание, но не указывает место для этого.
«Работодатель может устранить неурегулированность вопроса, прописав время и место для приема пищи в правилах внутреннего трудового распорядка», — отметил Пащенко.
Он добавил, что нарушение таких правил может привести к дисциплинарным взысканиям, а в случае повторных замечаний человек рискует потерять работу.