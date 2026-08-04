Россиян предупредили о рисках ожирения печени из-за дыни
Диетолог Соломатина: переедание дыни грозит ожирением печени и сбоем холестерина
Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о рисках чрезмерного употребления дыни.
Диетолог не советует этот плод диабетикам, людям с проблемами почек и лишним весом. В беседе с «Абзацем» врач отметила, что особенно опасно есть дыню на голодный желудок.
«Может подскочить уровень инсулина. Её легко переесть. Это, в свою очередь, может вызвать неалкогольное ожирение печени, нарушить выработку холестерина, увеличить количество триглицеридов в крови, сбивая жировой обмен», — пояснила эксперт.Кроме того, Соломатина подчеркнула: указанная бахчевая культура действует на слизистые оболочки как пилинг. При гастрите, язве или панкреатите это усиливает воспаление.
Специалист добавила, что взрослым безопасно съедать до 400 г дыни в день, а детям с шести лет — до 100 г, причём давать фрукт нужно постепенно и только как перекус.