Россиян предупредили о скрытых рисках при пломбировании зуба
Пломбирование зуба пациенты часто воспринимают как простую процедуру, однако на практике именно на этом этапе чаще всего закладываются будущие осложнения — от повторного кариеса до лечения каналов. Об этом сообщил врач-стоматолог, специалист в области современной эндодонтии, малоинвазивных протоколов и работы под операционным микроскопом Генрик Антонян, передает «Лента.ру».
Пациент оценивает качество пломбы по её внешнему виду. Однако если на этапах удаления кариеса, изоляции зуба или адгезии были допущены ошибки, проблема может скрываться под пломбой и проявиться позже, предупредил специалист.
Врач выделил одной из наиболее частых проблем нарушение герметичности между пломбой и тканями зуба. Даже при кажущемся аккуратном выполнении работы могут остаться микроскопические зазоры, через которые бактерии проникают в зуб. Это может привести к повторному кариесу, воспалению нерва, необходимости лечения каналов и, в запущенных случаях, к потере зуба, подчеркнул эксперт.
Еще одной опасностью является неполное удаление кариеса, отметил стоматолог. В этом случае бактерии продолжают разрушать зуб уже под пломбой. Иногда зуб может не болеть длительное время, но внутри процесса разрушения продолжаются. В результате пациент обращается за помощью уже с воспалением нерва, указал специалист.
Также проблемой является неточное восстановление формы зуба, добавил врач. Если пломба не соответствует анатомии зуба, это может привести к функциональным нарушениям: застреванию пищи между зубами, перегрузке отдельных участков при жевании, воспалению десен и ускоренному разрушению соседних зубов.
Использование микроскопа позволяет увидеть то, что невозможно заметить иначе, и снизить риск ошибок. Сокращение времени лечения, упрощенные протоколы или недостаточная изоляция зуба часто становятся причинами, по которым через несколько месяцев пациент возвращается с осложнениями. Вторичный кариес и воспаление нерва являются не новыми заболеваниями, а последствиями первичного лечения. Если пломба выполнена правильно, пациент о ней не вспоминает, подытожил врач, если нет — зуб обязательно даст о себе знать.
