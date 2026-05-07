Россиян предупредили о скрытой опасности майских пикников для легких
Пульмонолог Цагараева: вдыхание дыма от мангала вызывает обострение астмы
Дым от мангала может представлять серьезную угрозу для дыхательной системы, особенно для людей с хроническими заболеваниями легких. Об этом предупредила врач-пульмонолог АО «Медицина» Ольга Цагараева.
Она пояснила, что дым от мангала содержит мелкодисперсные частицы, которые способны проникать глубоко в альвеолы легких. Они вызывают местное воспаление дыхательных путей, а полициклические ароматические углеводороды, содержащиеся в этих частицах, могут провоцировать мутации ДНК.
«Для пациентов с бронхиальной астмой или хронической обструктивной болезнью легких даже кратковременное вдыхание дыма способно ухудшить функцию легких и спровоцировать обострение», — отметила Цагараева в разговоре с «Известиями».
Эксперт посоветовала внимательно следить за самочувствием после контакта с дымом. В случае появления сухого кашля, свистящих хрипов, чувства стеснения в груди и одышки, которые не проходят за один-два дня, Цагарева призвала обратиться за медицинской помощью.