Россиян предупредили о смертельной опасности борщевика

25 июня 2026, 19:37

Дерматолог Тельбух: попадание сока борщевика в глаза может привести к слепоте

Фото: iStock/Mikhail Davidovich

В Новосибирске растет число пострадавших от контакта с соком борщевика Сосновского и другими ядовитыми растениями на даче или во время прогулок. Об этом рассказала врач-дерматолог Искитимской ЦРБ Мария Тельбух.





По ее словам, сок борщевика вызывает на коже покраснения, которые потом покрываются волдырями. Они проходят примерно за неделю, однако оставляют после себя пигментные пятна. А попадание в глаза и вовсе может привести к слепоте.





«Если планируется покос травы, то обязательно надевать спецодежду либо одежду, которая закрывает руки, ноги. Лицо тоже нужно закрывать. Если все-таки сок травы попал на кожу, необходимо немедленно промыть водой с мылом», — приводит Om1 Новосибирск слова Тельбух.