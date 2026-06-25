Россиян предупредили о смертельной опасности борщевика
Дерматолог Тельбух: попадание сока борщевика в глаза может привести к слепоте
В Новосибирске растет число пострадавших от контакта с соком борщевика Сосновского и другими ядовитыми растениями на даче или во время прогулок. Об этом рассказала врач-дерматолог Искитимской ЦРБ Мария Тельбух.
По ее словам, сок борщевика вызывает на коже покраснения, которые потом покрываются волдырями. Они проходят примерно за неделю, однако оставляют после себя пигментные пятна. А попадание в глаза и вовсе может привести к слепоте.
«Если планируется покос травы, то обязательно надевать спецодежду либо одежду, которая закрывает руки, ноги. Лицо тоже нужно закрывать. Если все-таки сок травы попал на кожу, необходимо немедленно промыть водой с мылом», — приводит Om1 Новосибирск слова Тельбух.
Она подчеркнула, что при вдыхании пыльцы борщевика происходит раздражение гортани, также может появиться тошнота и рвота. Нахождение в зарослях растения чревато головокружением и потерей сознания. Аллергикам же грозит смерть в случае отека гортани, заключила врач.