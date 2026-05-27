Россиян предупредили о смертельной опасности употребления шпрот

27 мая 2026, 12:11

Диетолог Соломатина: чрезмерное употребление шпрот ускоряет старение

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Чрезмерное употребление шпрот может вызвать отрыв тромба и ускорить старение организма. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина.





Она пояснила, что эти консервы содержат канцерогенные вещества и большое количество соли. При этом разовое употребление шпрот особого вреда не принесет, уточнила диетолог.





«Самое неприятное, что есть в шпротах, – это, конечно, копчение. Бензапирен и акриламид наносят ущерб, разрушают наши ткани, вызывают окислительный стресс и раннее старение. Это ассоциировано с рядом заболеваний, таких как сердечно-сосудистые патологии и рак. Шпроты – достаточно канцерогенный продукт», - подчеркнула Соломатина в разговоре с изданием «Абзац».

