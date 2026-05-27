Россиян предупредили о смертельной опасности употребления шпрот
Диетолог Соломатина: чрезмерное употребление шпрот ускоряет старение
Чрезмерное употребление шпрот может вызвать отрыв тромба и ускорить старение организма. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина.
Она пояснила, что эти консервы содержат канцерогенные вещества и большое количество соли. При этом разовое употребление шпрот особого вреда не принесет, уточнила диетолог.
«Самое неприятное, что есть в шпротах, – это, конечно, копчение. Бензапирен и акриламид наносят ущерб, разрушают наши ткани, вызывают окислительный стресс и раннее старение. Это ассоциировано с рядом заболеваний, таких как сердечно-сосудистые патологии и рак. Шпроты – достаточно канцерогенный продукт», - подчеркнула Соломатина в разговоре с изданием «Абзац».
Эксперт добавила, что соль в шпротах может сильно поднять давление. У человека с сосудистой недостаточностью такой скачок способен оторвать тромб, спровоцировать аритмию, сосудистую катастрофу и летальный исход. Таким образом, шпроты следует употреблять исключительно по большим праздникам и обязательно компенсировать их зеленью и цельнозерновым хлебом.
В свою очередь, нутрициолог, суплементолог Марина Лепина в интервью Общественной службе Новостей предостерегла людей с лишним весом от бесконтрольного употребления огурцов, поскольку эти овощи пробуждают аппетит.
«Я бы не советовала есть огурцы перед едой тем, кто борется с лишним весом и придерживается диеты. Иначе есть риск переесть во время приема пищи. Не рекомендуется есть огурцы людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при обострении язвы, при гастрите, энтероколите», — отметила нутрициолог.
Кроме того, после огурцов не стоит пить холодную воду, газированные напитки и особенно молоко, чтобы не возникли боли в животе и тяжесть.