Врач развеяла миф о смертельной дозе алкоголя
Смертельную дозу алкоголя нельзя измерить бокалами. Об этом сообщила гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик, передает «Лента.ру».
Врач заявила, что не существует единого уровня алкоголя, который можно назвать смертельным, поскольку одинаковая доза спиртного у разных людей вызывает разную концентрацию в крови. При уровне алкоголя в крови около 0,3-0,4 процента человек находится в зоне риска комы или смерти. Концентрация выше 0,4 процента считается потенциально опасной: резко возрастает риск остановки дыхания и сердца, предупредила Чистик.
Специалист отметила, что тяжелое состояние может наступить и при более низких значениях алкоголя в крови. На конечную концентрацию влияют вес и пол, скорость потребления, крепость напитка, прием лекарств и наличие заболеваний печени, сердца, легких и мозга.
По словам Чистик, печень перерабатывает этанол с ограниченной скоростью. Когда человек употребляет большое количество алкоголя за короткий промежуток времени, особенно если это происходит натощак или с газированными напитками, алкоголь быстро всасывается. В таких условиях печень не успевает нейтрализовать этанол, и его содержание в крови увеличивается. Врач подчеркнула: при высоких уровнях алкоголь подавляет работу центров мозга, отвечающих за дыхание, сердцебиение и терморегуляцию.
