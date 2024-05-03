Россиян предупредили о вреде «английского» и «венского» завтраков

Основными причинами вреда гаджетов является необходимость работы с ними на коротком расстоянии, в яркости экрана, а также в их использовании в пути, когда глаз устает при фиксации на движущемся объекте. Об этом предупредила офтальмолог Ирина Крестьянинова в беседе с РИА Новости.