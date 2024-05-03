Россиян предупредили о вреде «английского» и «венского» завтраков

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Диетолог Маргарита Королева заявила, что английский» и «венский» завтраки, характеризующиеся зачастую жирной и гиперсолёной пищей, могут вызвать проблемы с ЖКТ.
«Если человек будет отдавать предпочтение жареным и гиперсолёным продуктам, копченостям, шашлыкам из свинины или баранины, это может обострить ситуацию с болезнями ЖКТ, если таковые уже есть. То же самое касается бекона и всяческих колбасок, которые являются составной частью известных всем «английских» и «венских» завтраков», — поделилась в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.
Специалист посоветовала завтракать в первый час пробуждения сытными и удобоваримыми для желудка блюдами, в частности крупами, омлетами с овощами, творогом и даже котлетами.
А кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков заявил, что с проблемами ЖКТ есть риск столкнуться после майских праздников. Также в постпраздничные дни у людей наблюдаются недомогания сердечно-сосудистой системы, травмы.
«С проблемами с ЖКТ могут столкнуться люди, у которых есть нарушения оттока желчи, камни в жёлчном пузыре или склонность к спазму желчевыводящих путей. Большое количество жирного мяса в сочетании с тяжёлым гарниром в виде картошки или макарон, запиваемое большим количеством алкоголя, нарушает работу ЖКТ и плохо сказывается на самочувствии», — прокомментировал в беседе с RT врач.
Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что сельдерей не рекомендован беременным, поскольку может вызвать выкидыш или преждевременные роды.
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