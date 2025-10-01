Россиян предупредили о вреде отбеливающих паст

01 октября 2025, 19:38

Биохимик Ходос: любые отбеливающие пасты убивают зубы

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Все отбеливающие пасты вредны для зубов. Об этом предупредил биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос.





Он пояснил, что пасты бывают трёх видов: абразивные, с химическими отбеливающими компонентами и с энзимами. Первые действительно отбеливают зубы, однако истончают эмаль, которая со временем становится жёлтой.



Химические пасты менее агрессивны, но могут вызвать микротрещины и раздражение слизистой оболочки, а отбеливающий эффект значительно меньше, чем у абразивных.





«Что касается паст с энзимами, то их эффективность сильно преувеличена в рекламе. Ферменты с протеолитической активностью, такие как папаин или бромелаин, действительно расщепляют белки, но по принципу "пока вы едите ананас, ананас ест вас"», — отметил Ходос в разговоре с «Москвой 24».

