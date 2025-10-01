Россиян предупредили о вреде отбеливающих паст
Биохимик Ходос: любые отбеливающие пасты убивают зубы
Все отбеливающие пасты вредны для зубов. Об этом предупредил биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос.
Он пояснил, что пасты бывают трёх видов: абразивные, с химическими отбеливающими компонентами и с энзимами. Первые действительно отбеливают зубы, однако истончают эмаль, которая со временем становится жёлтой.
Химические пасты менее агрессивны, но могут вызвать микротрещины и раздражение слизистой оболочки, а отбеливающий эффект значительно меньше, чем у абразивных.
«Что касается паст с энзимами, то их эффективность сильно преувеличена в рекламе. Ферменты с протеолитической активностью, такие как папаин или бромелаин, действительно расщепляют белки, но по принципу "пока вы едите ананас, ананас ест вас"», — отметил Ходос в разговоре с «Москвой 24».Он уточнил, что при их использовании разрушается не только налет, но и слизистая оболочка. А зубы могут стать пятнистыми, поскольку ферменты воздействуют неравномерно.
В свою очередь врач-стоматолог и специалист в области эстетической и функциональной стоматологии Багир Мехтиев рассказал «Газете.Ru», что плоские участки на зубах могут сигнализировать об их перегрузке.
«Признаком проблем часто служит состояние эмали и десен. Например, наличие фасеток стираемости или рецессии десны может свидетельствовать о локальных перегрузках зубов. Это нарушает естественную, плавную «петлю жевания», заставляя организм искать способ компенсировать дисбаланс», — пояснил врач.
Он уточнил, что это может привести к избыточному давлению на височно-нижнечелюстной сустав и смещению сустава, что может проявляться щелчком во время открывания рта или закрывания рта.