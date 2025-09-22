Стоматолог рассказала, почему выпускники медвузов не готовы к реальной работе
В России остро не хватает стоматологов. Об этом рассказала главный врач, кандидат медицинских наук, стоматолог-терапевт и стоматолог-хирург сети стоматологий «Белый кролик» Юлия Цуркан.
Она пояснила, что дефицит кадров присутствует не только в городских медучреждениях, но и в коммерческих. Это произошло из-за реформ, в рамках которых произошло сокращение тех организаций, где готовили специалистов.
«Мы столкнулись с тем, что у нас выходят специалисты после вузов неготовые к самостоятельной работе. Это доктора, которые приходят с улицы и спрашивают, а можно ли устроиться ассистентом, то есть у них нет базы. К нам приходят доктора, которые не удалили ни одного зуба, как можно таких врачей выпускать в практику?» — сказала Цуркан Общественной Службе Новостей.
По её словам, после сокращения числа медицинских учреждений, где могли проходить стажировку молодые врачи, они теперь переходят в систему обязательного медицинского страхования. В рамках ОМС перечень предоставляемых услуг значительно сократился и стал минимальным. Это означает, что врач, прошедший стажировку в таких условиях, не сможет вести самостоятельную практику в коммерческих клиниках.