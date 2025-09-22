Стоматолог рассказала, почему выпускники медвузов не готовы к реальной работе

22 сентября 2025, 21:34

Стоматолог Цуркан: Выпускники медвузов не готовы к реальной практике

Фото: iStock/SbytovaMN

В России остро не хватает стоматологов. Об этом рассказала главный врач, кандидат медицинских наук, стоматолог-терапевт и стоматолог-хирург сети стоматологий «Белый кролик» Юлия Цуркан.





Она пояснила, что дефицит кадров присутствует не только в городских медучреждениях, но и в коммерческих. Это произошло из-за реформ, в рамках которых произошло сокращение тех организаций, где готовили специалистов.





«Мы столкнулись с тем, что у нас выходят специалисты после вузов неготовые к самостоятельной работе. Это доктора, которые приходят с улицы и спрашивают, а можно ли устроиться ассистентом, то есть у них нет базы. К нам приходят доктора, которые не удалили ни одного зуба, как можно таких врачей выпускать в практику?» — сказала Цуркан Общественной Службе Новостей.