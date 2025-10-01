«Секрет в минералах»: Врач рассказала, как поддерживать здоровье костей и зубов

01 октября 2025, 17:54

Врач Дмитренко: Кальций, магний, фосфор необходимы для здоровья зубов и костей

Фото: iStock/AndreBlais

Кальций, магний, фосфор и бор являются основными минералами, необходимыми для здоровья костей и зубов. Об этом рассказала врач Екатерина Дмитренко.





По словам эксперта, кальций – это основной строительный элемент костей и зубов, а его дефицит может привести к остеопорозу и другим проблемам. Так, основными источниками кальция являются молоко и молочные продукты, сардины с костями, темная листовая зелень.



Магний, в свою очередь, помогает поддерживать нормальный уровень кальция в организме и участвует в минерализации костей. А фосфор вместе с кальцием образует минералы, укрепляющие кости. Бор же уменьшает воспаления и помогает усваиваться кальцию и другим минералам.





«Здоровье зубов и костей — это не только вопрос эстетики, но и важный аспект общего здоровья. Множество исследований подтверждают, что достаточное количество минералов в рационе помогает поддерживать плотность и прочность костной ткани», — отметила Дмитренко в беседе с RuNews24.ru.